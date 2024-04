¿Para qué sirve leer?

Cada mes de abril, de una manera muy significativa, nos referimos al mundo de la lectura en una suerte de homenaje conmemorativo a ilustres personalidades como Cervantes, Shakespeare o Garcilaso, pero también a Gloria Fuertes, Ana María Matute, Carmen Laforet, Emilia Pardo Bazán, Almudena Grandes, María Zambrano o Pepa Parra.

Escribir y leer lo escrito sirve para desvelar secretos, recrear sueños, reinventar aventuras, investigar relatos, transmitir recetas, descubrir enigmas, desencriptar mensajes, comprender jeroglíficos, despejar ecuaciones,…para evadirse, concentrarse, orientarse, encontrar caminos a seguir y tesoros que compartir.

Yo siempre he sido ilustrador y me ha encantado traducir las palabras en las imágenes que a mí me sugerían, aunque cada cual pueda tener su propia transcripción.

Juan Salguero Triviño escribió en 1993 el libro ‘En torno al diálogo’, publicado por Octaedro, al que tuve el honor de aportar mis ilustraciones. Este libro nos cuenta que mediante el uso de la palabra podemos comunicarnos con los demás, puesto que hablar es el medio de expresión que utilizamos normalmente para ponernos en contacto con quienes nos rodean, ya que “podemos manifestar nuestros sentimientos, nuestras ideas, aportar información a los demás mientras que éstos nos escuchan en silencio o intercambiar con ellos estas informaciones, ideas y sentimientos, de modo que nos convertimos alternativamente en emisores y receptores”. Dice Juan Salguero que, cuando esto sucede, decimos que estamos dialogando.

Considerando el diálogo como “la forma más importante en la expresión oral” (y yo añadiría que tan necesario en la sociedad actual), apunta el libro que la lengua escrita también utiliza el diálogo, por ejemplo, en formas narrativas, como la novela o el cuento, en formas expositivas e, incluso, en poesía.

Dialoguemos pues, es decir, hablemos, escribamos, leamos, dibujemos…en definitiva, comuniquemos nuestras ideas, informaciones y sentimientos pero escuchando y considerando a quienes se manifiestan a nuestro alrededor o en aquellos remotos lugares a los que hoy en día tenemos acceso, pues gracias a la lecturas podemos viajar a grandes distancias y a distintas épocas.