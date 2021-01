La creatividad ha sido históricamente muy valorada en nuestras sociedades, relacionándola habitualmente con la expresión artística y, en las últimas décadas, con la innovación. A consecuencia de la pandemia y los confinamientos, nos hemos visto forzados a buscar soluciones novedosas y originales que dieran respuesta tanto a las situaciones de soledad y de distanciamiento, como a las necesidades de las empresas e instituciones sanitarias, educativas o culturales. Hemos visto cómo la comunidad científica y las empresas han sido innovadoras y creativas en la búsqueda de tratamientos y vacunas contra la COVID-19, demostrándose así la importancia de la creatividad y de la innovación para poder afrontar situaciones inesperadas, complejas y cambiantes.

La creatividad no es patrimonio de unos privilegiados, sino que cada persona puede potenciar su capacidad creativa utilizando técnicas y estrategias específicas para la generación de ideas. Por esa razón desde los centros educativos debemos trabajar para que nuestros niños y niñas desarrollen habilidades que les permitan dar soluciones creativas a los problemas a los que deberán enfrentarse en el futuro.

Algunos principios que deberían tenerse en cuenta para fomentar la creatividad son:

La aceptación de los errores y la eliminación de los juicios, creando espacios de confianza, de atrevimiento y de originalidad. La exposición a situaciones que favorezcan la imaginación y la generación de ideas haciendo uso del pensamiento divergente. La manipulación y la experimentación como medio para el aprendizaje. El fomento de la concentración y la atención. La motivación intrínseca impulsada por el interés, la curiosidad y el disfrute

El CEP de Jerez lleva años investigando, junto a otras instituciones europeas, sobre el fomento de la creatividad en la escuela. A partir de esta experiencia se han realizado actividades formativas dirigidas a los docentes en las que se han presentado, de una manera muy práctica, el método The Creative Platform de la Universidad de Aalborg (Dinamarca) basado en las teorías de Edward de Bono y recursos como Lego Build to Express, Dialoogle, Visual Thinking, etc.

Ahora más que nunca desde la educación debemos apostar por el desarrollo de la creatividad como un valor que ayudará a superar las situaciones difíciles e inusuales a las que nos enfrentemos en nuestro quehacer docente, pero sobre todo en nuestra vida.