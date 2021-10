Emociones ilustradas de vidas inquietas

Comienza el nuevo curso y reflexionando sobre lo que iba escribir se me vino a la “barriga” una “ola“ de emociones como el álbum ‘Olas en la Barriga’. Este libro nos sumerge con las cautivadoras ilustraciones de Rebeca Luciani y el texto de Mar Romera en las emociones que experimentamos en la vida . Nos habla de esas olas que aparecen al comienzo del nuevo curso y que con gran fuerza nos desasosiegan con preguntas existenciales como “qué pasará”. La necesidad que tenemos los humanos de controlar el futuro nos angustia y no nos deja disfrutar del día a día, del aquí y el ahora.

Para que la marejada se disipe nada como el mindfulness. Libros como : ‘Tranquilos y atentos como una Rana’ o ‘Respira’, destinado para adolescentes , publicados ambos en la editorial Kairós y escritos por Eline Snel, nos ayudarán con técnicas y visualizaciones muy efectivas.

Demos la bienvenida al nuevo curso y las olas de la vida. Olas de rabia, alegría, tristeza, preocupación o miedo y afrontemos estas con valentía, ya que todas estas se transforman y disipan en una suave espuma.

Me gustaría volver destacar la figura de Mar Romera, pues además de maestra por vocación y convicción es licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, y especialista en inteligencia emocional y discípula de Tonucci. En su libro ‘La Familia es la primera escuela de las Emociones’ nos deja claro cómo la familia es la principal fuente y base para una buena educación emocional. La autora nos muestra cómo la pedagogía emocional se ha convertido en el pilar educativo fundamental del siglo XXI. Mostrar las emociones ha dejado de ser un tabú, pero hay que aprender a enseñar a los niños y niñas a reconocerlas, identificarlas y entenderlas, es decir, aprender a educar en las emociones.

Otro elemento que no puede faltar al comienzo del cole es “la mochila”. En esta ocasión, este elemento en el álbum ‘Mochila’ gracias a la sensibilidad y juego de palabras e ilustración Lyona ha creado una obra maestra llena de múltiples lecturas. Objeto que no solo es “porteadora” de libros sino también de cargas emocionales y responsabilidades que volcamos en los niñ@s a temprana edad y que no les corresponde. La Mochila emocional es una carga que repercute en la actitud ante la vida. Un libro que no te dejará indiferente cuando lo leas y que invita a aligerar la carga de esta.

El Sistema Educativo cada vez se está cuestionando más no solo por los propios educadores sino también por los padres. Si eres uno de estos y tienes curiosidad por aprender más sobre este temas, destacaría la novedad publicada por Espasa de Catherine L´Ecuyer quien en su libro ‘Conversaciones con una Maestra’ de forma novelada nos sumerge en las diferentes propuestas educativas e invita a la reflexión sobre las diferentes corrientes.

Por último creo que no debemos olvidar graduarnos la vista y como bien decía Tonucci ver la vida con “ojos de niñ@”. Eso es lo que hace José Carlos Román con su álbum ‘La Gran Tribu’ donde gracias a su sensibilidad y vocación docente ha sabido y reflejar de forma divertida esta doble visión de un o una niñ@ y un o una adult@ en una jornada escolar.

Creo que tras este repaso de estos materiales ya podemos comenzar un curso lleno de ilusión y esperanza teniendo como brújula y guía un buen libro.

Reseña de libros

Olas en la barriga

Autora: Mar Romera. Ilustradora: Rebeca Luciani

Editorial Baobab. ISBN 978-84-08-24194-2

Álbum que nos adentra en la gestión de las emociones a través de la metáfora de las olas.

Conversaciones con mi maestra

Autora: Catherine L´Ecuyer. Editorial Espasa.

ISBN 978-84-670-6333-2

Novela que te explica las principales corrientes educativas.

Ratones en la Escuela

Autor: Oli. Ilustrador: Natalio Colombo

Editorial: Kalandraka. ISBN: 9788413430928

Divertido texto rimado que acompaña a estos ratones en su aventura al colegio.

La Gran Tribu