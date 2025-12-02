Educación prepara la apertura de la bolsa para profesorado de religión en Secundaria

La Delegación de Educación de Cádiz abrirá en los próximos días la bolsa para profesorado de Religión en Secundaria. Para poder ejercer como profesor o profesora de Religión, es imprescindible solicitar previamente la missio canonica al obispo.

La Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia-Jerez es responsable de seleccionar a los aspirantes y proponer ante la administración educativa a los candidatos a maestros y profesores de Religión Católica en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de conceder la missio canonica a quienes vayan a ejercer dicha función en los centros privados, concertados o no.

El otorgamiento de la missio canonica se realizará en virtud de los requisitos generales previstos en el Código de Derecho Canónico y en otras exigencias propias de la Diócesis de Asidonia-Jerez.

Requisitos para ser profesor de religión católica

1. Ser católico practicante y comprometido activamente con la Iglesia.

2. Haber recibido todos los sacramentos de la iniciación cristiana.

3. Dar un testimonio de vida coherente con la doctrina y la moral católica.

4. Manifestar de forma expresa expresa su comunión eclesial.

5. Ser diocesano de Asidonia-Jerez.

Requisitos académicos

Estar en posesión de la titulación civil correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, según la normativa en vigor (legislación estatal y autonómica correspondientes).

correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, según la normativa en vigor (legislación estatal y autonómica correspondientes). Estar en posesión de la titulación eclesiástica D.E.C.A. (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, expedida por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, expedida por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Estar en posesión de la D.E.I. (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) concedida por el Obispo de la Diócesis a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir clase de religión.

(Declaración Eclesiástica de Idoneidad) concedida por el Obispo de la Diócesis a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir clase de religión. Requisito previo para la obtención de la D.E.I. es estar en posesión de la D.E.C.A.

La expedición de la D.E.I. supone recta doctrina y testimonio de vida cristiana , según los cánones 804 y 805 del Código de Derecho Canónico. Está basada en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo diocesano.

, según los cánones 804 y 805 del Código de Derecho Canónico. Está basada en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo diocesano. La D.E.I. puede ser revocada por el Ordinario diocesano, cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis.

por el Ordinario diocesano, cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis. Haber obtenido la missio canonica , es decir, haber sido propuesto a la Administración Educativa por el Obispo de la Diócesis, como profesor competente e idóneo para un centro escolar concreto.

, es decir, haber sido propuesto a la Administración Educativa por el Obispo de la Diócesis, como profesor competente e idóneo para un centro escolar concreto. Requisito previo para la obtención de la missio canonica es estar en posesión de la D.E.I.

La propuesta será para cada año escolar, conforme con el art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.

Más información: https://www.ddeasidoniajerez.es/ser-profesor-de-religion/