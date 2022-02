La india elimina el requisito de cuarentena obligatoria a la llegada

Además del yoga como uno de los grandes atractivos del país, la India es un destino de viaje muypopular por su bonita naturaleza, su rica cultura hindú y su deliciosa gastronomía. Los viajerosespañoles que quieran visitar este país pueden volver a hacerlo sin necesidad de hacercuarentena obligatoria a la llegada. Sin embargo, todavía hay una serie de requisitos a tener encuenta antes de viajar a este destino.

Requisitos de entrada

La India ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus al ser el tercer país con más muertes por esta enfermedad. La situación ha mejorado desde entonces y, por ello, el Gobierno indio ha vuelto a permitir la entrada de turistas desde el pasado 15 de noviembre de 2021 bajo ciertas condiciones. Una de ellas era la obligación de hacer cuarentena a la llegada, un requisito que se ha eliminado desde el paso día 14 de febrero, por lo que los viajeros españoles pueden entrar al país sin necesidad de encerrarse durante 7 días. Sin embargo, es posible que a su llegada se les pida someterse a una prueba diagnóstica y que comprueben durante 14 días su estado de salud como parte de la estrategia del gobierno indio para monitorizar el virus. Asimismo, todavía hay una serie de condiciones que los viajeros españoles deben cumplir antes de viajar: para poder entrar a la India hay que tener un certificado de vacunación con la pauta completa o una prueba diagnóstica realizada 72 horas antes de la salida, y se debe completar una declaración de salud, documentos que deben subirse al Air Suvidha Portal. Estos requisitos no se aplican a los menores de 5 años.

Otros problemas de salud en el país a tener en cuenta

La mascarilla para evitar la propagación del coronavirus no es un elemento nuevo en la sociedad india. La contaminación atmosférica y el deterioro de la calidad del aire también es un grave problema en el país que hace que sea necesario el uso de este material. Además de ser la capital de la India, Nueva Delhi es la capital de la mala calidad del aire al tener el más contaminado del mundo. Hay una serie de factores que hacen que la contaminación del aire sea tan grave en la India. Las calles congestionadas con largos atascos y coches, además de una gran concentración de población en las grandes ciudades, son factores conocidos que ha desempeñado un papel importante en el deterioro de la calidad del aire. Otro factor que ha provocado la extrema cantidad de partículas son los fuegos artificiales que se lanzan durante el festival hindú de las luces, el Diwali, o la quema de cultivos por parte de los agricultores. Sin embargo, el gobierno indio no parece tener una actitud activa y un plan a largo plazo ante este problema de salud para los residentes. En ocasiones se anuncian cierres de escuelas y de centrales eléctricas, se prohíbe la circulación de vehículos no esenciales, se recomienda a la gente a trabajar desde casa en la medida de lo posible y se despliegan cañones de agua y sistemas de pulverización para eliminar las sustancias nocivas del aire. El año pasado, la cantidad de partículas en el aire de la India fue extrema: el valor medio era cuatro veces superior a la cantidad aceptable según la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó graves problemas de salud, especialmente en niños pequeños. Un gran número de ellos fueron ingresados en el hospital con dolencias pulmonares causadas por la contaminación atmosférica. Los médicos indios advierten de un grave subdesarrollo mental y físico, ya que la contaminación atmosférica reduce y empeora el suministro de oxígeno a órganos importantes como el cerebro.

Así pues, uno de los preparativos a tener en cuenta debido a la mala calidad del aire es asegurarse de llevar suficientes mascarillas con filtro en la maleta. Si se viaja a una zona con elevada contaminación atmosférica, se pueden utilizar para filtrar el aire antes de respirarlo. Durante la planificación del viaje, se recomienda evitar en lo posible zonas muy contaminadas como Nueva Delhi y, de ser inevitable, intentar no permanecer en ellas durante largos periodos de tiempo. Asimismo, es recomendable mantener las ventanillas cerradas durante los viajes en coche e intentar caminar lo menos posible por las carreteras más transitadas.

Consejos para viajar a la India

Además de los requisitos y las recomendaciones de salud mencionados anteriormente, para viajar al país sin problemas se debe tener un visado para la India antes de partir. Los viajeros españoles que cumplan los requisitos del visado India, pueden solicitar fácilmente este documento electrónico por internet en solo unos minutos. Tras realizar el pago correspondiente, el visado se aprueba en una semana y se envía por correo electrónico. Antes de la pandemia, los turistas podían utilizar este visado durante un año para un número ilimitado de viajes a la India, cada uno con una estancia máxima de 90 días. Sin embargo, debido al coronavirus, la validez se ha reducido a 120 días y únicamente se permiten estancias de hasta 30 días por visita mediante entrada única.