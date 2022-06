Las emociones son para el verano

POR fin llega de nuevo el verano y las vacaciones escolares. Empieza una gran oportunidad para disfrutar de todo lo que más nos gusta, la familia, la playa, los videojuegos, los amigos, los deportes, la lectura, la informática o las series, entre otras muchas actividades.

Sin embargo, a veces, aparecen ciertos acontecimientos empeñados en alimentar algunas de las emociones más desagradables y desmoronar las más brillantes ilusiones estivales. Nada mejor que algunos ejemplos como aclaración. La tristeza que puede dejar no conseguir aprobar el curso, el sentimiento de soledad que aparece cuando los amigos no llaman o los enfados desproporcionados cuando no se consigue lo deseado impiden, con demasiada frecuencia, disfrutar de muchas de las oportunidades que el verano ofrece, cada día, como recompensa a los grandes esfuerzos de un duro invierno.

En este sentido, afortunadamente, cada vez se conocen mejor las estrategias que utilizan la mayoría de las personas, tanto menores como adultos para no caer en los errores que le impiden conseguir un adecuado nivel de bienestar y satisfacción. En consecuencia, se ofrecen, cada vez más, un número de actividades fenomenales que permiten aprender estrategias para gestionar esas emociones negativas. Desde las apps más innovadoras, donde se aprende desde la primera infancia a identificar las principales emociones y a utilizar estrategias para regularlas, hasta los talleres más tradicionales, en vivo, donde dentro de un grupo se realizan ejercicios que ayudan a trabajar la autoestima, la confianza y las competencias emocionales para superar situaciones difíciles y conseguir disfrutar de las merecidas vacaciones.

Algunos de los talleres en los que hemos participado incluyen juegos como el sombrero mágico que es una magnifica actividad, muy útil, para estimular la autoestima y favorecer las relaciones sociales y el bienestar personal. Este sombrero te hace verlo todo en positivo, cuando te lo pones sólo te salen halagos hacia los demás. Cada participante cuando se pone el sombrero hace un halago al primero de la fila de alumnos y luego le deja el sombrero a otro para que elogie al siguiente.

Se utilizan dinámicas en las que es importante la comunicación y el trabajo en equipo para resolver las dificultades. Las historias o cuentos sobre cómo los personajes superan sus problemas o sobre el valor que aporta la amistad suelen ayudar a generar un debate en la que habitualmente los participantes aprenden a afrontar los problemas para superarlos y sentirse satisfechos por ello. La satisfacción es mucho mayor si ellos mismos buscan las soluciones y las ponen en práctica.

Además, este tipo de actividades para mejorar la gestión de emociones, suelen incluir una actividad que trata de aproximarse todo lo posible a la vida real, a través de la representación de situaciones conflictivas vividas por los participantes. En estas situaciones se aprende a identificar los pensamientos negativos que nos conducen al fracaso y a sustituirlos por pensamientos positivos que aumentan la probabilidad de conseguir superar el problema e incrementar el sentimiento de éxito. Entre todos refuerzan y aplauden las conductas adaptativas que conducen a la resolución del conflicto, convirtiendo la actividad en un aprendizaje de importancia para aplicar estas soluciones en el futuro.

En realidad, las emociones son para el verano, pero también para el resto de la vida. Por esto, merece la pena entrenarlas y ser hábiles en su identificación y utilización. Y si, así, es posible disfrutar más de las vacaciones, estaría bien que tanto adultos como menores pensáramos en retomar algunas de las lecturas o actividades que nos permiten reforzar estas habilidades.