Los emprendedores de Jerez pueden ganar los 1.000 euros del II Premio al Emprendimiento Local 2025

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Economía, Empresa y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha presentado la II edición del ‘Premio al Emprendimiento Local’, que convoca el Centro de Empresa e Innovación de la Bahía de Cádiz (CEEI), junto a la presidenta de la citada entidad, Carmen Romero, y a su director, Miguel Sánchez-Cossío.

José Ignacio Martínez ha agradecido “que se pueda celebrar por segunda vez consecutiva estos reconocimientos y teniendo en cuenta los resultados tan buenos de la primera edición”, en la que un total de 20 iniciativas de emprendedores jerezanos presentaron su solicitud a tales premios.

La presidenta del CEEI, Carmen Romero, ha explicado que el pasado año fue reconocida la empresa Flamenkana “y el CEEI quiere ayudar a todos los municipios que forman parte de su patronato a reconocer la actividad empresarial y la creación de empleo. Este año, además de consolidar el premio de 1.000 euros, que era único, tenemos la novedad de un segundo premio, de 500 euros” y ha añadido que “las empresas se pueden presentar a través de un formulario sencillo que está en la web del CEEI. El requisito es que cualquiera que haya creado una empresa entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 puede presentarse, y con domicilio social en Jerez, y que siga vigente en el año en curso. El plazo se cierra el 31 de octubre, pueden ser de cualquier sector y el jurado valorará especialmente la innovación, la creación de empleo y la sostenibilidad”.

Así, la dirección para enviar las solicitudes es la que sigue: https://ceeicadiz.com/premio-emprendedor/. El jurado está compuesto por miembros del CEEI y una representación propuesta por el Ayuntamiento.

Una vez finalizado el plazo de presentación el 31 de octubre y durante los 15 días siguientes el jurado evaluará las candidaturas de acuerdo con los criterios de valoración y seleccionará al ganador, al cual se le notificará personalmente y mediante publicación en la web. El jurado valorará la innovación del proyecto y tecnología empleada, la creación de empleo, la sostenibilidad, la originalidad y los planes de futuro.

El director del CEEI, Miguel Sánchez-Cossío, ha remarcado que “Jerez es una locomotora de candidaturas, el año pasado se presentaron 20, animamos a los emprendedores a que se presenten, es la recompensa que queremos hacer a esas personas que han tenido el arrojo de poner en marcha su idea de negocio. Nuestra vocación es seguir trabajando con los autónomos, porque generan empleo de cercanía, siempre actúan en su territorio y queremos premiar su valentía y originalidad”.

Emprendimiento jerezano

El teniente de alcaldesa ha subrayado que “desde que llegamos en 2023 al gobierno de Jerez, en nuestra acción de gobierno, tenemos como una de las prioridades que el emprendimiento tenga un lugar especial a la hora de ejecutar políticas en relación con el tejido productivo, empresarial y de autónomos”, por lo que la convocatoria nuevamente de estos premios “supone un reconocimiento y un paso más al trabajo de tantos hombres y mujeres que cada día, como decimos coloquialmente, levantan la persiana para desempeñar su trabajo, y más todavía cuando desde el CEEI se pretende premiar la creatividad, la creación de empleo y las cualidades que realmente definen a tantos hombres y mujeres que han emprendido una iniciativa empresarial de manera decidida y valiente, luchando cada día en ello”.

Martínez ha recordado que “desde que llegamos al gobierno de Jerez los números de creación de empresas son positivos, y estamos creciendo de manera exponencial. Tenemos en marcha desde el Gobierno de Jerez varios proyectos que realmente nos llenan de esperanza porque en el futuro cercano estamos convencidos de que pueden contribuir a reducir las cifras de desempleo, y sobre todo, a atraer y a retener talento, que Jerez sea una ciudad reconocida también por su talento empresarial”.