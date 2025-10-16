Encarna busca a su hermana gemela: "Mi padre se la llevó nada más nacer"

Un parto en la casa. Dos niñas. Y media vida buscando a su hermana. Encarna Mena Álvarez ha descrito en redes sociales y en televiones nacionales su lucha desde hace años: encontrar a su gemela.

"Soy Encarna, estoy buscando a mi hermana gemela. La fecha de nacimiento fue 7 de mayo de 1956 en una pedanía de Jerez de la Frontera, llamada Torrecera. Mi padre se la llevó nada más nacer y la entregó a otra familia. Por favor, si alguien ve a una mujer con un parecido semejante al de esta foto, le agradeceré que se ponga en contacto conmigo a través del Facebook. Llevo buscándola media vida". Es el llamamiento de Encarna.

Desde que se ha hecho pública su historia, muchas personas se han interesado por el caso, y ella ha ido contestando a todas las dudas: "El parto fue en la casa familiar y estuvo atendido por una vecina que hacía las veces de partera. La primera niña salió de la casa envuelta en una sabanita en brazos de mi padre, y nunca se supo donde la llevó, con quien la llevó y que fue de ella. Lamentablemente no sé, ni nadie me ha dicho, como fue el tema del registro, pero solamente fui registrada yo, no aparece ninguna otra niña ni ese día, ni en días posteriores. Si se hubiera registrado otra niña, sería con otros apellidos. Y posiblemente fuese mi hermana, pero eso no lo sabemos".

Encarna pide a los vecinos de Torrecera que si conocen algo, la ayuden: "En el pueblo todo debería saberse, y yo he ido personalmente hace poco más de un año, y he llamado a todas las puertas posibles. Lo único que pido es saber de mi hermana, de mi otra mitad, y eso me haría terminar lo que me quede de vida con mi conciencia tranquila y mi deber cumplido".