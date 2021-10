El CADF acoge un encuentro educativo de estudiantes gitanos

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) ha acogido la duodécima edición del Encuentro Educativo en Abierto de Estudiantes Gitanos, una cita que fue clausurada por la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Mercedes Colombo.

Esta jornada, que ha sido organizada por la Fundación del Secretariado Gitano (FSG), ha reunido a cerca de 80 jóvenes de diferentes niveles educativos junto a sus familias y miembros de la comunidad docente.

El objetivo del encuentro es favorecer la continuidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), promover el éxito académico y la promoción a estudios superiores para una mejor capacitación, tanto académica como formativa para de esta manera ofrecer la otra cara del alumnado gitano que finaliza con estudios obligatorios y sirven de referentes para el resto de la comunidad, visibilizando con ello el avance y la evolución de la comunidad gitana en materia educativa.

La temática central de esta edición ha sido “de lo analógico a lo digital”, con el objeto de valorar el impacto que la pandemia ha tenido en las familias y estudiantes gitanos en un tema tan actual como es la brecha digital.

Durante la clausura, Colombo destacó el trabajo realizado por la Fundación del Secretariado Gitano de Jerez “en busca de la igualdad de oportunidades para todas las personas dentro del colectivo gitano”. La delegada territorial dijo: “Es muy gratificante escucharos, pues siempre he aprendido mucho de estas jornadas, he aprendido lo que es el tesón, lo que es el trabajo, el compañerismo. He podido conocer de primera mano el esfuerzo que hacéis día a día por conseguir esos objetivos que os marcáis en los procesos educativos que tenéis en la Fundación del Secretariado Gitano aquí en Jerez”.

La FSG de Jerez con estos encuentros desea impulsar a jóvenes estudiantes gitanos para favorecer su promoción educativa y poder mejorar algunas situaciones de desventaja digital que posee la comunidad gitana.