'Entreno solidario' logra 330 kilos de alimentos para el Comedor El Salvador de Jerez

Participantes en el 'Entreno Solidario' organizado por Club Los Pupas a beneficio del Comedor El Salvador

El Club Los Pupas de Jerez de la Frontera consiguió movilizar, en apenas cuatro días, a decenas de deportistas y vecinos solidarios en un evento deportivo con corazón: el “Entreno solidario PRO Comedor El Salvador”, celebrado este pasado martes 14 de octubre.

La cita, con punto de encuentro en la avenida Rey Juan Carlos I, nº 4, reunió a corredores y caminantes de todos los niveles que compartieron una misma meta: aportar su granito de arena para llenar las estanterías del Comedor El Salvador, que recientemente se había quedado sin existencias.

El evento contó con dos modalidades 10 km de running y 6 km de caminata, pensadas para que cualquiera pudiera participar, bajo un único requisito: traer al menos 1 kilo de alimentos no perecederos.

La respuesta ciudadana fue abrumadora. “330 kilos de ayuda conseguida. Ese es nuestro nuevo número favorito”, expresaron desde el club organizador, emocionados por la gran acogida de la iniciativa. “Queremos dar infinitas gracias a todos los clubes que se unieron a nuestro llamamiento y a todas las personas que acudieron a la convocatoria. ¡Sois increíbles!”, añadieron en sus redes sociales.

El encuentro, que contó además con la asistencia del Delegado de Salud y Deporte del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Pablo Sampalo, se desarrolló en un ambiente festivo, lleno de compañerismo, esfuerzo y solidaridad.

La conocida consigna del evento, “Únete a la marea azul”, se hizo realidad: una auténtica ola de generosidad recorrió las calles de Jerez, demostrando que el deporte y la solidaridad forman el mejor equipo.