Erasmus+: formación, innovación e inclusión desde el CEP de Jerez

El Centro del Profesorado de Jerez de la Frontera sigue consolidando su papel como referente en internacionalización gracias a la Acreditación Erasmus+ en los sectores de Educación Escolar y Personas Adultas. Con más de 120 movilidades realizadas hasta la fecha hacia países como Italia, Finlandia o Irlanda, los proyectos coordinados por el CEP han impulsado la innovación metodológica, la transformación digital y la inclusión educativa en los centros participantes.

En esta línea, los próximos Erasmus Days (14 y 15 de octubre de 2025) se presentan como una oportunidad para que el profesorado conozca de primera mano las posibilidades del programa. La actividad formativa reunirá a cuarenta docentes y combinará conferencias, talleres y testimonios de éxito. Expertos en internacionalización como Domingo Ángel Ruiz, Pedro Jurado o Carmen Mellado abordarán las claves del diseño de proyectos de calidad, mientras que experiencias consolidadas, como las del IES Hermanos Machado con veinte años en Erasmus+, servirán de inspiración y aliento para quienes comienzan este camino.

Erasmus Days.

Los objetivos de estas jornadas son claros: informar al profesorado de todas las posibilidades que ofrecen las diferentes acciones que propone Erasmus+, difundir buenas prácticas y fomentar la participación de más centros andaluces en un programa que supone un verdadero motor de cambio. La inclusión y diversidad, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital y la participación activa, prioridades del programa, se concretan en cada proyecto desarrollado desde el CEP.

En este proceso, el acompañamiento del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) resulta esencial, ya que garantiza la correcta gestión de los fondos europeos y ofrece apoyo técnico a los centros en todas las fases de sus proyectos. A ello se suma el respaldo de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que desde el Servicio de Programas Educativos Internacionales y el Servicio de Planes de Formación reconoce el esfuerzo que estos proyectos implican y facilita actividades formativas que ayudan a redactar propuestas de calidad.

Así, Erasmus+ se ha convertido en Jerez en mucho más que un sello europeo: es una herramienta para transformar las aulas, abrir horizontes y reforzar la idea de una ciudadanía europea comprometida. Como señala uno de los docentes participantes, “cada experiencia Erasmus es una semilla que germina en nuestras comunidades educativas y multiplica su impacto con el paso del tiempo”.