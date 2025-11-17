Escaparates del centro de Jerez se convierten en escenarios teatrales gracias al Festival de Títeres

Uno de los comercios del centro de Jerez que participan en la Exposición de Títeres en Escaparates por el Festival Internacional de Títeres

Varios establecimientos del centro histórico de Jerez participan estos días en la Exposición de Títeres en Escaparates, donde se pueden ver ya a los protagonistas de las historias que se representarán a lo largo del XXVIII Festival Internacional de Títeres de Jerez que arranca este próximo martes 18 de noviembre.

Los delegados de Cultura y Comercio, Francisco Zurita y Nela García, han visitado algunos de ellos acompañados por representantes municipale y por Juan Manuel Benito, de la compañía La Gotera de Lazotea, y Alberto de la Villa, gerente de la Asociación de Comerciantes Acoje.

Este encuentro ha servido para aportar más detalles sobre esta edición, que se celebrará del 18 al 23 de noviembre y que contará con una veintena de espectáculos repartidos entre espacios públicos, el centro de la ciudad, el Teatro de La Gotera de Lazotea y barriadas rurales.

Los delegados han destacado que el festival se enmarca en la filosofía y el espíritu de la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura, orientada a hacer partícipe a toda la ciudadanía y a reforzar la dimensión internacional de la ciudad a través de actividades culturales y educativas de primer nivel.

El recorrido por los establecimientos ha permitido subrayar la importancia de integrar cultura y comercio local, así como de involucrar a distintos colectivos y organizaciones para lograr un mayor alcance cultural y un impacto más amplio en la ciudad.

También se ha incidido en que esta edición incluirá actividades dirigidas a bebés, infancia, juventud y público adulto, buscando que el festival sea accesible e inclusivo.

Por su parte, el delegado de Cultura ha señalado que este ciclo constituye una gran oportunidad para disfrutar del arte de los títeres en el centro de la ciudad, en espacios públicos y en el Teatro de La Gotera de Lazotea, bajo el compromiso municipal de llevar la programación cultural a todas las áreas. Toda la información sobre el programa completo del festival está disponible en la página web del Ayuntamiento de Jerez.