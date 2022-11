El escritor jerezano Juan Bonilla ofrecerá en Madrid una conferencia a raíz de su infarto

El escritor Juan Bonilla (Jerez, 1966) acudirá este martes, 29 de noviembre, a las 19 horas, a la madrileña Residencia de Estudiantes para hablar de 'Nadie es emperador delante del médico. Poesía y enfermedad'. Lo hará dentro del ciclo 'Con otra mirada: literatura y enfermedad', organizado por la Fundación Ciencias de la Salud. La entrada será libre hasta completar aforo.

Una charla del ganador del Premio Nacional de Narrativa en 2020 que viene al hilo del infarto que sufrió el pasado verano en Sevilla. Según una entrevista con el escritor publicada en El Mundo, sobre el título de la ponencia de Bonilla que, en principio, será más ensayo literario que pato-autobiografía, comenta que había "una idea de Virginia Woolf que decía que es raro pensar que la enfermedad, que está muy presente en nuestras vidas, aparezca tan poco en la literatura. No aparece nada si se compara con el amor o con la guerra. Está La montaña mágica, pero no se nos ocurre mucho más de primeras. Así que busqué poetas que trataron le enfermedad, que la trataran en sí, no como metáfora, del tipo 'el amor es una enfermedad'".

Bonilla apunta que muchos cuentos suyos tienen enfermos por protagonistas. "A veces a partir de experiencias personales y a veces porque la enfermedad me parece narrativamente rica. El enfermo es un exiliado de la realidad cercana. De la rutina que tenía y que no vuelve a ser la misma. No la puede recuperar. A veces, la mirada es en parte sarcástica. Otras veces no".

Desde el infarto, confiesa en esta misma entrevista que "de momento, soy enfermo pero no soy escritor enfermo. No he hecho nada más que algunos artículos desde el infarto. Paré lo que tenía en marcha y no he sido capaz de empezar de nuevo. Pero sé que volveré a escribir, no me angustia este parón, siempre los he tenido. Estoy esperando, que es una forma de escribir".