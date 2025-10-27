La Escuela de Arte de Jerez albergará una exposición de zapatos diseñados por Abraham Zambrana

Material expuesto en la muestra de Abraham Zambrana en el Escuela de Arte de Jerez

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez de la Frontera albergará una completa exposición titulada 'El legado vivo del calzado artesanal' del conocido diseñador de zapatos jerezano Abraham Zambrana.

Esta muestra, que se inaugurará el próximo martes 4 de noviembre a las 19:30 horas en el Aula 1, sala de exposiciones del centro educativo, se centra en el trabajo artesano de Abraham Zambrana, reconocido creador de zapatos.

En la exhibición confluyen creatividad, artesanía, diseño de moda y sostenibilidad y podrá contemplarse la evolución creativa del premiado diseñador, donde se expondrán diferentes modelos de calzado, materiales y maquinaria utilizada, así como otros complementos.

Cartel de la exposición de Abraham Zambrana en el Escuela de Arte de Jerez

Horario y fechas de la exposición de Abraham Zambrana en la Escuela de Arte de Jerez

La exposición de Abraham Zambrana en la Escuela de Arte de Jerez podrá verse desde el martes 4 de noviembre hasta el martes 27 de enero de 2026 en el Aula 1.

El horario de apertura de la muestra será de 11:30 a 13:30 horas por las mañanas y de 18.30 a 20:30 horas por las tardes.