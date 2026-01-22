El estreno de Innova Flamenca anticipa una nueva edición de la Pasarela Flamenca Tío Pepe en Jerez

La diseñadora Fiona Ferrer tras presentar la colección "Un pedacito de Mallorca en el corazón de Jerez" en Innova Flamenca

La moda flamenca ha dado la noche del miércoles día 21 un paso decisivo hacia la vanguardia con la celebración de Innova Flamenca, el nuevo espacio creativo impulsado por la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez.

Las históricas Bodegas González Byass han acogido un evento que, más allá de los volantes, ha reivindicado el diseño de autor, la sostenibilidad y la fusión de códigos estéticos en una velada que arrancaba con un emotivo minuto de silencio en respeto hacia las víctimas del reciente accidente ferroviario.

Y es que, en una presentación contenida, el mundo de la industria de la moda ha querido mostrar con este momento su solidaridad antes de dar paso a las propuestas de Fiona Ferrer (FFL), La Parrala, Flamenka e Iván Campaña.

Un ecosistema para la moda del futuro

La directora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez, Ana Belén Morillo, ha destacado durante el evento la importancia estratégica de este nuevo formato. "Estamos ilusionados con el nacimiento de este espacio Innova Flamenca. Hemos visto materializarse una plataforma que amplía la pasarela y que nace con una misión clara: dar voz a las creaciones emergentes y de autor a través de colecciones cápsula centradas en la innovación y la vanguardia", ha señalado Morillo.

Para la directora, esta iniciativa "no solo enriquece nuestra programación, sino que consolida a Jerez como capital de la moda flamenca, demostrando que nuestras raíces pueden dialogar con la sostenibilidad y las tendencias globales". La artesanía balear abraza el sur

La diseñadora Fiona Ferrer ha presentado una colección bajo el título de "Un pedacito de Mallorca en el corazón de Jerez". FFL, nombre de la marca de la empresaria, ha subido a la pasarela una propuesta que rinde homenaje a la artesanía, transformando su pasión por viajar en moda con propósito.

La colección se ha distinguido por el uso magistral de textiles con historia. Ferrer ha trabajado mano a mano con históricos talleres mallorquines como Teixits Riera, guardianes de la tradición textil desde 1896, y Artesanía Textil Bujosa, incorporando tejidos que combinan el saber hacer de antaño con motivos y paletas de color contemporáneas.

En un gesto de apoyo al talento andaluz, la propuesta ha incluido accesorios de peinetas producidos artesanalmente por la diseñadora novel Ainhoa Wizne, fusionando así la tradición balear con la estética del sur. El universo visual de FFL se ha completado con el arte de la ilustradora Sonia Alcoberro, reivindicando el dibujo a mano alzada frente a la era digital y subrayando el valor de lo "hecho con alma".

Vanguardia en blanco y negro

Por su parte, la firma Flamenka, formada por Isabel y Rocío González, ha roto moldes con “Aflamenkada”, una colección cápsula que redefine el espíritu flamenco desde una óptica urbana. La firma ha apostado por un binomio cromático infalible: el blanco y negro, desplegado en vestidos, pantalones, faldas y blusas que equilibran ese punto flamenco con la cotidianidad.

Sobre la pasarela se han visto siluetas elegantes y versátiles, pensadas para una mujer actual que busca brillar en eventos de noche. La propuesta ha destacado por detalles con "duende" integrados en patrones funcionales, logrando una fusión perfecta entre la esencia atemporal del sur y el ritmo de la vida diaria.

Una noche de contrastes y talento

Junto a FFL y Flamenka, las firmas La Parrala e Iván Campaña han completado el cartel de esta primera edición de Innova Flamenca, aportando sus visiones particulares y elevando el nivel de la costura en este nuevo escenario.

Champán, coral y negro son la base cromática de La Parrala en esta primera colección para Innova Flamenca. La firma ha seducido al público con una selección de vestidos y dos piezas fiel a su estilo sencillo y puro.

Iván Campaña por su parte cautivó al público con las arenas del desierto y trasladó a Innova Flamenca una colección de inspiración oriental, donde el color rojo marcó el pulso, iluminado por naranjas y oro y sombreado en plomo y negro. Entre telas fluidas y vaporosas, el diseñador combinó la delicadeza del encaje con la contundencia de americanas que aportaban estructura y presencia.

El raso y los destellos, gracias a aplicaciones de cristal que potenciaban el efecto joya subieron el tono. Plumas y un estilismo coronado por tocados dorados, evocadores y exóticos terminaron de construir un imaginario de lujo contemporáneo con aroma de Oriente.

Con este acto, la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez reafirma su compromiso con la evolución del sector, abriendo sus puertas a nuevas narrativas textiles donde la tradición no es un límite, sino un punto de partida para la innovación.