La Consejería de Educación convoca anualmente los Premios Extraordinarios de Bachillerato como reconocimiento de los méritos académicos adquiridos y acumulados por los alumnos que han obtenido calificaciones excelentes en sus estudios de Bachillerato.

Este año se han presentado 300 estudiantes en la provincia y se conceden sólo 10 premios, de ellos, dos han recaído en alumnos de Jerez y un tercero para un joven de La Barca. Francisco Fernández Rivera (IES Vega del Guadalete), Francisco Sánchez Sampalo (IES Sofía) y Paula Villarreal González (IES Seritium) han logrado el reconocimiento de ser alumnos extraordinarios.

Fernández Rivera ha quedado el tercero de la provincia empatado con otro alumno, y el primero entre los institutos de Jerez (públicos,concertados y privados) con una puntuación de 36.5 puntos sobre 40. El joven reconoce que se presentó a la prueba “tranquilo y la verdad es que no me esperaba este resultado. Fuimos muchos compañeros y el nivel era muy alto”.

El alumno del IES Vega del Guadalete subraya que “siempre es agradable que reconozcan el esfuerzo”. Ahora debe decidir dónde estudiar el Grado de Medicina, pero lo que sí ya tiene asegurado es que la matrícula del primer año está becada gracias a alcanzar este premio.

El director del instituto de La Barca, Jerónimo Sánchez, subraya que en el centro están “muy orgullosos” de su alumno, quien también ha recibido el Premio a la Excelencia Educativa. “Estamos muy contentos. Quiero dar las gracias a todos los equipos docentes que han estado con él a lo largo de estos años de estudio. Es un orgullo grandísimo, toda La Barca está muy contenta”, declara el director. Para Sánchez, el estudiante es “un ejemplo y referente para todos. No sólo es buen alumno, sino que también es buen compañero y buena persona. Es bueno en todos los sentidos. Le auguro una carrera brillante porque es un niño 10”.

Francisco Sánchez Sampalo –a partir de ahora Paco, porque es como le gusta que le llamen– ha alcanzado 36 puntos en esta prueba, que se realiza tras la PEvAU (Selectividad). “Me llamó mi profesor de Historia muy contento. ¿La clave? Pues he trabajado todos los días, creo que no dejarlo todo para el final es el mejor consejo”, señala Sánchez, futuro alumno de Medicina, quien añade que “toda mi familia está muy feliz”.

El director del IES Sofía, Juan Bernal, también pone en valor el “orgullo” para el centro este reconocimiento para Paco. “Es nuestra tercera promoción de 2º de Bachillerato, el año pasado nos quedamos a las puertas de este premio y estamos felices por Paco”, declara Bernal, quien añade que no es el primer premio para su alumno, ya que también se alzó este curso con el primer premio en el Campeonato de Andalucía de Biología. “Es un alumno brillantísimo, nos hemos alegrado mucho por él”, remarca el director.

El director del IES Seritium animó a Paula Villarreal a presentarse a estos Premios de Extraordinarios. “Me dijo que no tenía nada que perder, el contenido ya lo tenía aprendido. Por intentarlo no pasaba nada, y bueno, ahora no me lo creo”, reconoce la alumna premiada. “Cuando fui al examen vi que se presentaba muchísima gente y ahora ¿en serio? ¿Lo he conseguido? Estoy muy feliz”, declara Paula. Ha terminado Bachillerato con Matrícula de Honor y quiere compaginar su vocación de la música –le encanta cantar– con un doble Grado de Filología Hispánica e Inglesa.

La jefa de Estudios del Seritium, Carmen Gavira, reivindica con este galardón de la alumna la buena enseñanza en los centros públicos y subraya que “para nosotros es prestigio tener a estudiantes como Paula”.

Además de estar exentos del pago del primer curso de estudios universitarios, estos alumnos tienen una beca de 500 euros y en su expediente quedará reflejado la obtención de este Premio Extraordinario de Bachillerato.