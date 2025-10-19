Eva Salcedo Marín, magistrada de lo Penal en Jerez: "La fortaleza del sistema judicial en Jerez es que tenemos muy buenos jueces"

‘E’ de esperanza, ‘v’ de valentía y ‘a’ de amor. Eva. Este es el significado de su nombre, según su padre. La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Jerez, Eva Salcedo Marín, (1977, Madrid), antes vecina del barrio de Salamanca, aprobó las oposiciones hace casi 19 años. Entonces, volvió a un despacho de abogados de la capital donde unos años antes no la habían tratado bien para decirles que “no debían juzgar a la gente ni por sus tatuajes, ni por la forma de vestir”. Vive y ejerce desde hace siete en la ciudad jerezana. Le gusta mucho la gente que trabaja, estudia y se forma, por esa razón ayuda siempre que hay oportunidad a otras personas que se dedican al servicio público, como a la Policía. Dice que su imagen no se ajusta al estereotipo de un juez tradicional y que no es pretenciosa. “Me ha costado mucho estar donde estoy: trabajo, sudor y lágrimas”, enfatiza la jueza.

Pregunta.¿Siempre quiso ser juez?

Respuesta.Yo quería ser actriz, pero mi padre no me dejó. Me dijo que estudiara una carrera normalita porque, cuanto más formada estuviera, menos me iban a engañar. Necesitas saber Derecho para cualquier cosa en la vida, por eso lo estudié. Durante la carrera, mis profesores me dijeron que debía estudiar una oposición, ya que, se me daba muy bien hablar. Cuando acabé Derecho mi padre me dijo que ya podía ser actriz y le dije: “No, no. Quiero ser juez”. Hice la pasantía y me di cuenta de que era un trabajo muy duro. No quiere decir que el mío no lo sea, pero ser juez me da la posibilidad de trabajar con una objetividad.

P.Bueno, ahora se habla mucho de las diferentes interpretaciones de las leyes.

R.Sí, pero todo dentro de un margen. Intento ser flexible. La ley está para cumplirla. Puede ser que cada uno tenga criterios de interpretación distintos puesto que esa también es nuestra posibilidad, pero nunca podemos excedernos, ni poner penas que no existen o que no se han pedido, ni una aplicación extensiva de la norma. Los magistrados del penal nos basamos en las pruebas y en criterios previamente establecidos para valorarlas.

P.¿Cuál es su día a día como jueza?

R.Llego a las nueve o 9:30 y firmo. Se trata de una firma electrónica que yo reviso una a una. Anoto la estadística de forma manual porque soy de la vieja usanza. Meto las sentencias que haya puesto la tarde o el fin de semana anterior. Luego, entro en sala y empiezan los juicios, desde las 10 hasta que terminen. Los juicios siempre se van de hora porque el derecho procesal es así. Me gusta ser muy procesalista porque si tú sabes las normas de los procedimientos limitas también las expectativas de las partes en juicio. A las 15:00 de la tarde termino, normalmente. Vuelvo a meterme en el ordenador y firmo. Me voy a casa y por la tarde me pongo a trabajar, saco sentencias, me gusta ir al día. Se me caería la cara de vergüenza si han de esperer un año a que yo dicte sentencia, después de tardar cinco o seis años en conseguir un juicio.

P.¿Cree que con esas esperas la justicia es justa?

R.La justicia debe ser justa. El problema es que es una justicia tardía porque faltan medios: más jueces, más juzgados, más funcionarios para poder dar una respuesta adecuada a cada ciudadano que se enfrenta a los tribunales. Soy una persona muy impulsiva, pero a veces las sentencias hay que reposarlas. Cuando lo tengo claro, llego a casa , pongo la sentencia y que sea lo que Dios quiera. Esa persona ya puede recurrir, se puede ejecutar o no, pero ya la vía es diferente.

P.¿Qué piensa sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia aplicada en Jerez?

R. Los delitos contra la libertad sexual pasan al juzgado de Instrucción con competencia en Violencia de Género. Eso es muy complejo. Si la pena no supera los cinco años de prisión, vienen a mí, o si no, irá a la Audiencia. Los compañeros debaten sobre cómo gestionar eso para no colapsar los juzgados. Al final, serán normas internas las que den pie a la ley. Para mí, el problema de esta ley que veo todos los días es que necesita años para poner en pie la agilización de la justicia. Es una ley que no tiene aplicabilidad porque no hay medios. No puedes aprobar una ley con muy buenas intenciones, para crear una justicia distribuida en secciones y tribunales para que todo se agilice cuando no hay papel cero. No tenemos una justicia digital. Una de las medidas para poder tener una justicia más efectiva sería que todos los profesionales accediéramos a la misma base de datos, por así decirlo. Lo que ocurre es que los jueces tenemos una que no es la que tienen los fiscales, de manera que los papeles a Fiscalía tienen que darse físicamente, entonces eso es un retraso. Si todo estuviera perfectamente digitalizado, todo sería más rápido, pero es inviable.

P.¿Podría hablar de cómo va el asunto de la vivienda en Jerez?

R.La reforma de la ley preveía que, tanto los delitos de ocupación ilegal de un bien inmueble, como los allanamientos de morada, van a ir ahora por juicio rápido precisamente para evitar que se hiciera un uso abusivo de terceras personas que tienen esa casa. Ahora mismo eso se está tramitando por los juzgados de Instrucción. Todavía no sé qué aplicabilidad tendrá cuando lleguen al Penal, porque los propios juzgados pueden tomar ya medidas cautelares, así que no te puedo decir. Soy desconocedora, algún día me tocará desde el punto de vista penal.

P.¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema judicial en Jerez?

R. La fortaleza es que tenemos muy buenos jueces en Jerez, con vocación de servicio público. Puedo afirmarlo porque he trabajado en otros sitios anteriormente. Somos currantes, nos agobiamos, nos preocupamos, hablamos entre nosotros, hacemos juntas de jueces, nos preocupa la realidad que tenemos aquí. La debilidad es la de siempre: no hay dinero para hacer las cosas y en justicia nadie invierte.

P.¿Echa de menos coordinación entre los juzgados y la Policía o la Guardia civil?

R.Creo que ahora mismo a la coordinación de los órganos jurisdiccionales de Jerez, tanto de Instrucción como de los Penales, que somos los que más trabajamos con policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional es bastante buena, no hay ningún problema, que yo sepa. Creo que ninguno de nosotros somos personas con las que no se puede hablar. Pienso que los problemas se resuelven hablando. Tenemos muy buena colaboración.

P.Hay voces que aseguran que la ley de violencia de género acaba con la presunción de inocencia. ¿Qué piensa al respecto?

R.Mi opinión es jurídica. Esa ley se hizo en un momento puntual por un problema puntual. Es decir, los malos tratos estaban asentados en nuestra sociedad como algo común. Esa ley obedece a esa necesidad de que las mujeres alcen la voz. Como todo, se fuerza la cuerda. No se puede prescindir de la presunción de inocencia. Me gustan mucho las nuevas doctrinas del Tribunal Supremo. Yo siempre pongo las mías mirando jurisprudencia. Antes, a la declaración de una mujer se le daba la credibilidad de un testigo altamente cualificado, un acto de fe, y ahora no. Ahora sí, pero no. Exige el refuerzo de motivación en un juez, si tú sólo te vas a basar en el testimonio de ella. Es mucho más difícil para un juez motivar una sentencia cuando sólo está el testimonio de la víctima que si, afortunadamente, viene con otros factores como un parte médico, un testigo. Pero hay muchos de esos delitos que se cometen en la estricta intimidad y entonces es muy difícil. Creo en la presunción de inocencia y si el delito no está probado, absuelvo. No voy a construir una sentencia a medida.

P.¿Hay que decirle a los hombres que están amparados por la justicia?

R.Hombre, tienen que estar amparados por la justicia porque la política y el legislador nos han hecho mucho daño. Los jueces no son ni machistas, ni feministas, no tenemos significación política de puertas para fuera. En su casa cada uno piensa lo que quiera, pero tenemos un respeto a la ciudadanía y a los principios del Estado de derecho y he prometido mi cargo a la Constitución y a los principios de la Ley.

P.Ha escrito varios artículos sobre la Ley del 'Solo sí es sí'. ¿Es defensora o de tractora? ¿Es necesaria?

R.Soy detractora de la ley del ‘Sólo sí es sí’ y a las pruebas me remito. No es necesaria porque antes la ley ya preveía que era necesario el consentimiento. Antes, la ley sólo diferenciaba si los actos se cometen con violencia e intimidación, pero siempre sin su consentimiento. Entonces, si haces otra ley, tienes que mejorarla. En 2022 hice una publicación que me curré muchísimo donde explicaba cuáles eran los delitos antes, cuáles eran ahora y cómo cambiaba la penalidad, o sea una publicación completamente objetiva y yo ya lo aventuré. Esto con las 14 veces que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial que no podía ser… Es cierto que esta ley obedece a una respuesta social, a una situación como la del caso de La Manada, pero no estaba bien planteada y de hecho han tenido que modificarla. Hablo desde el punto de vista técnico y jurídico, no está bien planteada porque en derecho penal esta ley desvaloriza los delitos más graves. No es lo mismo que a una mujer le roces el culo, a que haya una penetración anal o bucal. Eso es durísimo.

P.¿Qué le parece la reforma de la Ley del Aborto?

R.La reforma de la Ley del Aborto pretende no sancionar a la mujer. Hay familias desestructuradas y otras cuyos hijos se destructuran con las amistades. Sí existen situaciones especiales (una agresión sexual, por ejemplo), no hay que penalizar a una mujer, si el Estado prevé esa situacion. No podemos, ni debemos entrar en decisiones éticas y morales. Por otro lado, a la jurisdicción penal vienen muchos casos familiares y vecinales que podrían resolverse antes de llegar a una jurisdicción que contempla penas de prisión. Yo no soy mejor que nadie, las pruebas y el sentido común debe ser imperante. Razonando en conciencia e intentando que no me afecte el conflicto, estudio, leo jurisprudencia, hablo con compañeros y resuelvo. Si tengo dudas, absuelvo, ese es el principio de presunción de inocencia.

P.¿Tuvo mujeres referentes?

R.Mi madre y mis abuelas. Como juezas, no y como jueces, tampoco. De mayor sí soy fan de muchas juezas y jueces porque me gusta su manera de pensar. Por ejemplo, Reyes Vila, con la que no he tenido el gusto de trabajar, pero sí de compartir sus resoluciones. Es una mujer arrolladora que puede tener un pensamiento diferente, pero te dice lo que piensa a la cara y eso en nuestro trabajo es muy complicado. Mis propias compañeras, Pilar y Patricia, dos instructoras extraordinarias, me hacen llegar sus casos muy bien y tienen la solidez de dos mujeres muy templadas que me hacen abrir la mente. También leo sentencias de casos como los míos de Elena, del Penal. No tengo un pensamiento absoluto. La justicia cambia, las leyes, cambian y tu propio planteamiento de la realidad, así como las pruebas.

P.¿Qué le gustaría que le preguntara?

R.Quiero que digas de alguna manera que todo lo que soy es gracias a mis padres y a mi hermana. Es muy importante para mí. Aprobé las oposiciones y murió mi padre, fue duro porque quería que refrendase lo que estaba haciendo en la vida y se me fue. Luego ha sido un camino muy duro para mí, mi hermana y mi madre. Conseguimos salir adelante y cuando nuestra vida empezó a ir relativamente bien, se fue mi madre. Eso pesa, pero cada día de mi vida los tengo súper presentes.