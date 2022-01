Cómo evitar contagios en viajes escolares

A pesar de que las medidas de prevención frente al Covid están prácticamente integradas por la mayoría de la población, siempre hay situaciones que son un detonante y, claro está, las aglomeraciones y encuentros de grupos de personas son las principales.

Esta semana se conocía que una excursión de fin de curso a Roma ha sido precisamente el detonante para que las cuatro clases de segundo de Bachillerato del IES Seritium se encuentren confinadas hasta el próximo 31 de enero. El motivo ha sido un brote que ha afectado a 48 de las 88 personas que habían realizado dicho viaje. Dentro de dicho brote se encuentran tanto el alumnado como tres profesores que acompañaron a los jóvenes a este viaje.

No hay que bajar la guardia, así que, viajes en transporte público o con un grupo de amigos o compañeros como es el caso que nos ocupa, hay recomendaciones que no se deben olvidar y en las que las autoridades sanitarias no cesan de insistir. Viajes lejos o cerca de casa, el Ministerio de Sanidad, así como el de Asuntos Exteriores dan completa información al respecto en sus páginas web sobre las restricciones de cada comunidad autónoma en España y de cada país si es el caso.

Si el viaje es escolar, hay que asegurarse de que haya un plan de contingencia y protocolo previo, durante y post viaje, que se cumplan los protocolos sanitarios y la legislación vigente y que las condiciones ofrezcan las máximas garantías para padres, tutores y alumnos.

En todo caso, siempre están las medidas más básicas: viajar si es estrictamente necesario o en un entorno claramente seguro, mantener la distancia de seguridad de dos metros cuando se pueda. Como en transporte público esto es complicado, es importante el uso de la mascarilla, así como limitar el contacto con las superficies que se tocan con frecuencia, si lo haces, usa desinfectante de manos o lávate las manos. Evita comer o beber en el trasporte público.