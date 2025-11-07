Éxito de la muestra de productos de la provincia, organizada por Asaja en Jerez

Asaja Cádiz celebró este viernes en su sede (avenida de la Innovación, 2. Edificio Citea) una muestra de productos agroalimentarios de la provincia, así como espectáculos de cocina en vivo y degustaciones. La iniciativa, que atrajo a numerosos ciudadanos, se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’, desarrollado por Asaja Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, que finaliza el 15 de noviembre y tendrá continuidad en 2026, y cuyo objetivo es poner en valor, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, el papel del sector agroalimentario y la labor que realizan los agricultores y ganaderos de la provincia.

Público asistente a la muestra. / Miguel Ángel González