Éxito de la muestra de productos de la provincia, organizada por Asaja en Jerez

La iniciativa, que atrajo a numerosos ciudadanos, se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’

La Junta destaca en Jerez que la nueva Ley de Montes define una nueva política forestal en Andalucía

Un momento de la celebración de la degustación de Asaja.
Un momento de la celebración de la degustación de Asaja. / Miguel Ángel González

Asaja Cádiz celebró este viernes en su sede (avenida de la Innovación, 2. Edificio Citea) una muestra de productos agroalimentarios de la provincia, así como espectáculos de cocina en vivo y degustaciones. La iniciativa, que atrajo a numerosos ciudadanos, se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’, desarrollado por Asaja Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, que finaliza el 15 de noviembre y tendrá continuidad en 2026, y cuyo objetivo es poner en valor, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, el papel del sector agroalimentario y la labor que realizan los agricultores y ganaderos de la provincia.

Público asistente a la muestra.
Público asistente a la muestra. / Miguel Ángel González

También te puede interesar

Lo último

Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo

Este mes es ideal para adentrarse en los senderos de este municipio.
Jabugo, un lugar en boca de todos

En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas

stats