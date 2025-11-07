Éxito de la muestra de productos de la provincia, organizada por Asaja en Jerez
La iniciativa, que atrajo a numerosos ciudadanos, se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’
La Junta destaca en Jerez que la nueva Ley de Montes define una nueva política forestal en Andalucía
Asaja Cádiz celebró este viernes en su sede (avenida de la Innovación, 2. Edificio Citea) una muestra de productos agroalimentarios de la provincia, así como espectáculos de cocina en vivo y degustaciones. La iniciativa, que atrajo a numerosos ciudadanos, se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’, desarrollado por Asaja Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, que finaliza el 15 de noviembre y tendrá continuidad en 2026, y cuyo objetivo es poner en valor, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, el papel del sector agroalimentario y la labor que realizan los agricultores y ganaderos de la provincia.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas