Éxito de la primera jornada, “Liderazgo femenino en el periodismo”, organizada por la Asociación de la Prensa de Jerez

La Asociación de la Prensa de Jerez ha organizado la I jornada “Liderazgo femenino en el periodismo”, que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz. El Ateneo de Jerez fue el escenario de esta primera edición en la que han intervenido: Lourdes Acosta, directora de SER Cádiz; Mercedes Núñez, gerente de Jerez Televisión; María Almagro, directora de La Voz de Cádiz; María del Mar Carrasco, jefa del departamento de Radio y Televisión municipal Onda Jerez; y Victoria de Haro, directora de Canal Sur en la provincia de Cádiz, estando moderada por la periodista Chari Jiménez.

La vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, Rocío Fontán, abrió el acto refiriéndose a noviembre como "el mes que nos interpela como periodistas a prestar nuestra voz para erradicar la violencia contra las mujeres, de la mano de nuestra andaluza, Ana Orantes" y reivindicó que "Sandra Peña sea la nueva Ana Orantes de la violencia entre menores. El caso que rompa el silencio ante una violencia que es una lacra, un fracaso como sociedad y una pesadilla diaria para muchos niños y niñas". Por supuesto se mostró orgullosa de estas jornadas “con mujeres potentes que han alcanzado la dirección de medios de comunicación, con la dificultad que tiene en cualquier profesión y, por supuesto, también en los medios”.

A continuación, tomó la palabra la diputada de Igualdad y teniente de alcaldesa delegada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, quien destacó "el papel de los medios de comunicación y, especialmente, los de ámbito local porque son un pilar esencial para una sociedad informada, igualitaria y democrática". En su discurso, reclamó más oportunidades para la mujer en la industria de la comunicación donde aún "se evidencia una brecha laboral" y lo argumentó aportando datos como que "las mujeres apenas ocupan en nuestro país un 20% de los cargos directivos en medios".

El encuentro fue una grata convivencia, con mucha participación del público asistente, en el que se trataron temas como la conciliación familiar poniendo de relieve la dificultad que entraña compaginar periodismo de actualidad, un trabajo absolutamente vocacional y que no te permite desconectar, con las obligaciones como madre. Más aún si se ocupa un cargo de responsabilidad en un medio de comunicación. Las comunicadoras explicaron que “hay que priorizar”. Esta fue una de las temáticas expuestas por las participantes que además compartieron situaciones incómodas “vividas por el simple hecho de ser mujer, a lo largo de su trayectoria profesional”. Aunque, la mayoría reconoció que ha tenido la fortuna de tener un recorrido en el que se han sentido apoyadas por sus compañeros.

Todas ellas concluyeron que las mujeres son necesarias en los medios de comunicación porque "nos interesan temas diferentes y le damos otro enfoque, ni mejor ni peor, otro”. También se apostó por favorecer la contratación de mujeres para apoyarlas en tareas tan necesarias como la maternidad. Y se animó a todas las presentes a quitarse el “síndrome del impostor que tanto pesa en la mayoría de las mujeres y que no es real porque estamos muy preparadas”.

Se cerró la jornada con la necesidad de sacar “el lado más auténtico de las mujeres y soltar los complejos para no lastrarnos a nosotras mismas”.