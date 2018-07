"Es falso que gastemos más de un millón en una decena de sueldos"

Los sueldos del Ayuntamiento de Jerez se han convertido esta semana, una vez más, en noticia a nivel nacional. Una repercusión que la alcaldesa Mamen Sánchez quiso zanjar ayer al comparecer acompañada por sus delegados Francisco Camas y Santiago Galván. Durante su intervención, la regidora no dudó en recalcar que "es muy grave ese mensaje de que al que trabaja hay que lincharlo. Están hablando de dinero público y nosotros vamos a denunciar cualquier dato que se malinterprete o se dé mal queriendo con todas las de la ley". "Vamos a denunciarlo y más si atacan a cualquier funcionario de esta casa. No nos vamos a callar estas interpretaciones falsas. Es una campaña política", subrayó Mamen Sánchez.

En la misma línea, el edil de Economía, Santiago Galván, aseguró ayer que la comparecencia la realizaban "para desmentir rotundamente las informaciones de las que se están haciendo eco tanto CGT como el PP en referencia a las retribuciones de los empleados municipales". En concreto, centrándose en los datos que aparecen en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, Galván acusó tanto a CGT como a PP de dar "una información manipulada". Así, aclaró que el sueldo de un auxiliar administrativo no es de 36.000 euros tal como aparece al final del anexo en dicha web, sino que ese es el coste total del trabajador para el Ayuntamiento. Es decir, la cifra incluye "el 30% de coste sociales".

La alcaldesa destaca el ahorro del Ayuntamiento gracias a la acumulación de funciones"La alcaldesa del PSOE cobra menos que un teniente de alcaldesa en el mandato del PP"Santiago SánchezDelegado de Economía"No se puede permitir el linchamiento y acoso que sufre Mila Pérez desde hace tres años"

Tras explicar este dato, Galván recriminó al PP que critique los sueldos actuales en el Ayuntamiento cuando, según aseguró, con el PSOE son inferiores que con María José García-Pelayo en el poder. "Hay un dato muy contundente y es que la alcaldesa del PSOE cobra menos que el teniente de alcalde del PP en la legislatura anterior. El salario bruto de la alcaldesa asciende a 60.599 euros frente a los 61.205 euros que percibiría un teniente de alcaldesa del PP, con el 1% de subida de este año", afirmó Galván. Igualmente, recordó que un teniente de alcalde del PSOE como Francisco Camas cobra "un líquido 2.392 euros y un bruto mensual 3.366, muy lejos del bruto que tenía los tenientes de alcalde del PP". Lo que en datos anuales sería un sueldo de "47.128 euros, con el 1% de subida previsto en los Presupuestos Generales del Estado, mientras que los tenientes de alcaldesa del PP cobrarían 61.205 euros, es decir, 14.000 euros de diferencia".

Al margen de las retribuciones del gobierno local, el edil socialista aclaró también los sueldos de los empleados públicos que más ganan en el Ayuntamiento. "Anunciaron que aquí había un sueldo de 130.000 euros y eso no es cierto", aseguró.

En este punto, Galván quiso detenerse en la funcionaria Mila Pérez, cuyo supuesto sueldo ha sido uno de los más comentados en los últimos días: "Me quiero centrar en una de las figuras que ha sufrido públicamente acoso y una información rotundamente falsa sobre el salario que percibe, hablo de la dirección de servicio de Alcaldía-Presidencia". Así, señaló que el sueldo bruto de dicha persona asciende actualmente a 90.662 euros. "Eso es el sueldo bruto de la directora de Alcaldía-Presidencia que asume además también el puesto de la dirección de servicio jurídico y la secretaría de varias entidades municipales y del Consejo Social", añadió. Además, lo comparó con la nómina de la anterior directora de Alcaldía-Presidencia durante el mandato de María José García-Pelayo: "En términos constantes, con ese 1% y con un sólo puesto, el sueldo ascendía 93.678. Es decir, la directora de servicio de Pelayo cobraba más que la directora de este gobierno que, además, asume más puestos".

Zanjado este asunto, el delegado de Economía quiso explicar "cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora". Por ello, leyó una carta de García-Pelayo como alcaldesa dirigida al entonces delegado de Personal y "asignándole directamente una gratificación de 2.500 euros a un empleado. Por lo tanto, el PP también asumía que había que reconocer los trabajos y pagar el esfuerzo fuera de jornada laboral pero lo hacían sin informes técnicos que respalden esta decisión".

Sin embargo, "frente a esto y ante el incremento en productividades de la anterior legislatura, este gobierno fue el primero que puso pie en pared y cortó importes en productividades". "Quiero recordar, además, que en este gobierno sufrimos presiones y amenazas de diferentes sindicatos incluso en la vida personal y particular", lamentó Santiago Galván. Al tiempo que detalló los pagos de productividades antes de la llegada del PSOE al gobierno local. "Se pasó en 2013 de 2.914.000 a 3.700.000 en 2014, y a un alarmante 5.500.000 euros en 2015", dijo, añadiendo que "frente a estas formas de trabajar hemos pasado a la transparencia y al diálogo".

Tras la intervención de Galván, la alcaldesa Mamen Sánchez hizo hincapié ayer en que "falso es todo lo contrario a la verdad por error o por malicia y es falso que este Ayuntamiento gaste más de un millón de euros en los sueldos de una decena de empleados públicos y que haya empleados que perciban más de 125.000 euros". De hecho, tal como adelantó ayer este medio y tal como detalla Recursos Humanos en un informe emitido días atrás, detalló que "el máximo bruto en el año 2017 ha sido de 91.828 euros, que es el sueldo del secretario de este Ayuntamiento, un habilitado nacional".

Al igual que Galván, la alcaldesa defendió con ahínco a la directora de Presidencia, Mila Pérez, negando también que perciba más de 125.000 euros anuales. "Percibe por dos puestos acumulados más la secretaría de diversas empresas municipales un bruto de 90.662 y un líquido de 62.060 euros", reiteró, lamentando que "a esta señora nos la hemos visto ayer por las televisiones nacionales en las que se ha dicho que ganaba más de 125.000 euros y esto no se puede permitir. Es una difamación por completo". Sánchez criticó, además, que sea el PP el que se "rasga las vestiduras cuando su directora de presidencia bruto cobraba 93.678 euros por un solo puesto". Por todo ello, dejó claro que "es falso que la alcaldesa haya inflado ningún salario de ningún empleado municipal, como también he tenido que ver, porque los salarios están completados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la RPT no la ha hecho este gobierno. Lo que sí hemos quitado son las productividades y otras muchas cosas que se estaban pagando. Por eso los sueldos han bajado, por eso se acumulan dos puestos y se gana 90.000 cuando en un sólo puesto ganaban 93.000".

Tras aclarar este asunto, Mamen Sánchez recordó que al inicio de esta semana el PP dijo "que yo había mentido y no había bajado mi sueldo con respecto al Congreso". "Era tan fácil como preguntarle a García-Pelayo. Yo he pasado por distintos salarios en el Congreso, pero cuando me fui era vicepresidenta de una comisión, el mismo puesto que tiene García-Pelayo en estos momentos", aseguró, añadiendo que en aquel momento ella ganaba 4.600 euros líquidos, de los que daba 400 euros a su partido. Frente a este sueldo, ahora como alcaldesa dijo que gana 3.020 euros. "Pero ellos manipularon datos, cogieron parte de la nómina de Congreso que es la declarable a Hacienda y no la otra, y me quitaron de golpe 25.000 euros", criticó. Por ello, después de la rueda de prensa, Mamen Sánchez hizo pública en redes sociales su nómina como alcaldesa para demostrar cuál es su retribución actual.

Por otra parte, Mamen Sánchez también calificó de "falsos" los sueldos atribuidos en los últimos días a otros funcionarios del Ayuntamiento. En el caso del secretario desmintió que "reciba más de 138.000, recibe brutos 91.828 euros. Además, también es falso que el interventor perciba 118.000 euros brutos, recibe 84.014 euros brutos". "Ningún habilitado nacional, ningún funcionario de esta casa se merece este trato y tiene el máximo apoyo de este gobierno y de otros grupos municipales que saben la verdad", añadió.

Además, volviendo a Mila Pérez, la alcaldesa lamentó el "acoso, persecución y linchamiento que sufre desde hace 3 años. Esto no se puede permitir". Fue entonces cuando Sánchez aclaró que ante la falta de funcionarios y de abogados en el Ayuntamiento, el Ministerio de Función Pública le confirmó al gobierno local que podía asignar temporalmente otras funciones a determinados funcionarios. "Hay tres personas que aceptan eso, trabajar el doble cobrando menos que la suma de ambos puestos. Esto es totalmente legal y supone un ahorro de estas tres personas 82.000 euros al año", destacó la alcaldesa, añadiendo que el ahorro sólo en el caso de Mila Pérez "supone 32.021 euros". "Son funcionarias, no personal de confianza, y han estado en puestos de primer nivel y ganando mucho más con otros alcaldes que con Mamen Sánchez. Es injusto que no se valore el trabajo y la dedicación y se venda como un capricho de la alcaldesa", afirmó. Asimismo, insistió en que "los sueldos vienen establecidos en la RPT, no los ha fijado este gobierno". "No se puede linchar a nadie, como se está linchando a Mila Pérez por trabajar", insistió.

"¿Por qué sale todo esto? Este gobierno ha sufrido en la piel de nuestros hijos, de nuestros coches... la persecución y acoso sindical porque hemos bajado los sueldos, ¿cómo se puede magnificar que aquí en el Ayuntamiento es la panacea lo que se está cobrando?", lamentó. Por ello, aseguró que "la señora Pelayo y Saldaña tenían pensado otro ERE en este Ayuntamiento y no lo podíamos permitir y por eso le pedimos el esfuerzo a la plantilla, un esfuerzo que cuando ha ido mejor lo hemos ido recuperando". A juicio de Mamen Sánchez, la nueva polémica por los sueldos ha surgido "por un informe del Ministerio de la Función Pública que no dice lo que ellos querían decir". En concreto, la alcaldesa se refirió a un comunicado de CGT en el que se aseguraba que dicho informe declaraba "ilegal la acumulación de funciones" en el Ayuntamiento.

Ante esta nota de prensa de días atrás, Mamen Sánchez leyó ayer un correo remitido por dicho Ministerio tras preguntar desde el gobierno si el informe está referido a funcionarios como Mila Pérez: "La respuesta se limita desde el ámbito de la competencia de esta subdirección a exponer el régimen jurídico de acumulación de funciones aplicables exclusivamente a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que ocupan puestos reservados a estos funcionarios". Igualmente, desde el Ministerio se aclaró que "la respuesta no pretende dar respuesta a otras acumulaciones o atribuciones de funciones ni mucho menos tampoco entrar a valorar la legalidad o ilegalidad de las decisiones adoptadas, ya que el control de la legalidad de las actuaciones de las entidades locales corresponde a la delegación, subdelegación del gobierno jueces y tribunales de justicia. Entiendo que se está haciendo un uso equivocado del informe. Lamento mucho esta situación".

Así las cosas, Sánchez concluyó ayer que "este gobierno siempre está dispuesto atender a quien quiera saber la verdad. Lo que no vamos a permitir es la difamación, las noticias falsas que simplemente guardan un rédito político porque a algunos las encuestas les van muy malintencionado"