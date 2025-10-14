Familias del CEIP Gibalbín se concentrarán este jueves para pedir más horas de Pedagogía Terapéutica

Familias del CEIP Gibalbín han convocado para este jueves 16 de octubre una concentración a las puertas del centro educativo para reclamar "más horas de Pedagogía Terapéutica". El Ampa El Castañar es la que ha realizado este llamamiento a la comunidad educativa al considerar que "los niños necesitan estar atendidos por completo y no lo están".

Desde el Ampa se ha pedido "que se cubran las necesidades educativas de todo el alumnado NEAE. No podemos conformarnos con medias jornadas: exigimos PTIS a tiempo completo para que ningún niño ni niña se quede atrás".

Saray Delegado, una de las responsables del Ampa, asegura que "al final pagan siempre los niños, que son los que menos culpa tienen". A día de hoy, el colegio "tiene sólo una profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) durante dos horas y media al día, cuando antes teníamos tres horas".

Cartel anunciador de la concentración.

Las familias no entienden estos recortes "porque antes teníamos dos niños con NEAE y ahora tenemos tres, es decir, que tenemos un niño más y nos recortan media hora". Además, los padres denuncian que la PTIS (Personal Técnico de Integración Social) "está contratada tres horas al día y la compartimos con otro centro. Antes era Nueva Jarilla, que está a diez minutos de aquí, pero ahora es con Cuartillos, que está a cuarenta minutos, un tiempo que se pierde en detrimento de las horas de nuestros hijos", recalcan.

Saray Delgado ha admitido que "a principios de curso enviamos un escrito a la delegación para hablar de esta situación, exigiéndoles que aumentaran las horas porque son niños que necesitan tener una persona con ellos. Nos dijeron que iban a ampliar las horas, pero por ahora no han hecho nada, ni hemos recibido más noticias".