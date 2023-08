Fase final de limpieza de las señales de tráfico en los accesos a Jerez desde El Puerto y Sanlúcar

El gobierno municipal de Jerez encara la finalización de las obras de limpieza integral de señales de tráfico y de dirección en las entradas y salidas a la ciudad desde El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. En los próximos días concluirá la limpieza de los cuatro pórticos direccionales que restaban por limpiar y se proseguirá por las señales verticales de menor tamaño. En la limpieza de éstos se están utilizando máquinas ‘hidrolimpiadoras’ de 180 bares de presión.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha supervisado las últimas actuaciones previstas en los pórticos y ha agradecido a los operarios de la concesionaria y a las áreas municipales de Movilidad y Medio Ambiente su implicación. “Para nosotros era una prioridad la mejora de los accesos a Jerez. Los jerezanos, cada vez que entren en su ciudad, tienen que percibir que su ciudad cada día está más limpia, y también quienes nos visitan tienen que percibir una imagen de Jerez en condiciones y a la altura de una gran ciudad como es la nuestra”.

Espinar ha añadido que “queda muchísimo trabajo por delante, muchísimo camino por delante. En apenas dos meses no podemos darle la vuelta lamentablemente a la situación en la que estaba esta ciudad, pero le estamos poniendo muchísimo empeño y también los trabajadores de las diferentes concesionarias y empresas y los trabajadores municipales”.

Se recuerda que la limpieza integral de la señalítica, acometida por el Servicio de Movilidad a través de la concesionaria ‘Villar’, se inició a comienzos del presente mes en el tramo comprendido entre la rotonda Antonio Páez Lobato ‘El Rey del Vinagre’ y la rotonda de acceso a la Bodega Las Copas, a Bodegas Williams&Humbert, C.D. Jerez Sur y entrada principal del Tanatorio. Se está aprovechando la labor de limpieza para actuar en la reposición de las señales y pivotes que han quedado en mal estado.

El teniente de alcaldesa ha referido que “los colectivos vecinales y distintas asociaciones nos han trasladado su satisfacción por esta limpieza. Nos han dicho que no entendían por qué esto no se hacía antes, con el beneficio que da a la ciudad tener limpios sus accesos. Lo importante no es mirar atrás sino mirar hacia adelante. Jerez tiene ahora un gobierno, el de María José García-Pelayo, que está mirando por el cuidado de la ciudad, los vecinos nos dan la visión de que se está avanzando, y somos conscientes de que queda mucho camino por delante”.

Ya han concluido las labores de desbroce en los márgenes de todos los viales que comprenden este nudo de comunicaciones de entrada y salida de Jerez por la zona sur y, en las próximas semanas se iniciará la limpieza de los márgenes en la avenida Reina Sofía (antigua N-IV).