Funbox, el parque hinchable más grande del mundo, llega a Jerez de mano de Productores de Sonrisas

Funbox, el parque hinchable más grande del mundo llega a Luz Shopping del 24 de octubre al 23 de noviembre. Un espacio de 4.000 metros cuadrados de diversión, en los que se incluyen zonas de salto conectadas con 10 áreas de juego diferentes donde encontrarás emocionantes atracciones inflables, toboganes y laberintos desafiantes, como el Desafío Montañoso, la Battle Beam, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop y el Ninja Wall, sin olvidarnos del increíble tobogán de siete metros de altura. Además, el parque cuenta con zonas verdes, áreas de descanso y una encantadora y única tematización.

En definitiva, una increíble experiencia inmersiva que provocará grandes emociones en todos los visitantes, convirtiéndolo en un lugar verdaderamente único y un destino imprescindible tanto para las familias como para el público de todas las edades.

¡La diversión te espera en el Centro Comercial Luz Shopping del 24 de octubre al 23 de noviembre! Las entradas ya están disponibles en la web oficial.