La Fundación Cajasol entrega este jueves 6 sus III Premios Tradición a Helena Rivero, Luis Domecq y Antonio Domecq

La Fundación Cajasol vuelve a rendir homenaje a las raíces, al arte y a quienes han contribuido a proyectar la identidad cultural andaluza más allá de nuestras fronteras. Este jueves 6 de noviembre, a las 20.00 horas, el Auditorio Cajasol de Jerez (Av. Ingeniero Ángel Mayo, 20) acogerá la III edición de los Premios Tradición, un evento que se ha consolidado como una cita imprescindible con las esencias más profundas y aclamadas del patrimonio jerezano.

En esta edición, los galardones recaerán en tres nombres imprescindibles para comprender el pulso artístico y cultural de la ciudad: Helena Rivero, Luis Domecq y Antonio Domecq. Todos ellos comparten un firme compromiso con la conservación, difusión y proyección de las artes jerezanas, contribuyendo con su labor a situar a Jerez en un lugar de referencia nacional e internacional, destacan desde la Fundación Cajasol, que subraya que "mantenemos firme nuestro propósito de apoyar iniciativas que reconozcan el valor de nuestras tradiciones, como una forma de seguir construyendo futuro desde nuestras raíces".

El acto será de entrada libre hasta completar aforo.