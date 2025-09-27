Gabriel Fabregat, nuevo secretario de Juventudes Socialistas de Jerez

El concejal socialista Gabriel Fabregat será el nuevo secretario local de Juventudes Socialistas en Jerez. En la mañana de este sábado se ha celebrado una asamblea en la agrupación jerezana donde el edil ha resultado elegido relevando así a Julia Pérez, que ha estado al frente de esta organización durante los dos últimos mandatos.

Junto a él estarán la también concejala Cristina Jiménez, que asume la presidencia, y Mónica Berasaluce, que estará al frente de la secretaría de organización dentro de los puestos más destacados de una ejecutiva que fue elegida por unanimidad.

En su intervención ante la asamblea, Fabregat advirtió de la "amenaza del extremismo sobre la juventud contra la democracia" y los "retos pendientes" tanto en la comunidad autónoma como en Jerez. En este sentido, abogó por hacer de Juventudes Socialistas de Jerez una organización juvenil ""más fuerte, grande e importante de la ciudad de Jerez frente a las desidias de Moreno Bonilla y García-Pelayo".

El nuevo secretario local de los jóvenes socialistas mostró su mano tendida a colaborar con los colectivos sociales de la ciudad y recalcó el esfuerzo de Juventudes Socialistas "por impedir que una vez más García-Pelayo nos robe el futuro a las generaciones más jóvenes de jerezanos y jerezanas, como ya hizo la anterior vez que fue alcaldesa".

En la asamblea estuvo presente tanto el secretario local del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, junto a otros miembros de la ejecutiva local, junto al secretario local de Juventudes Socialistas de la provincia de Cádiz, Fernando Vega.