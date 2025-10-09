La Gala de Hostelería Jerez 2025 se celebrará en Los Museos de La Atalaya el próximo 12 de noviembre

Hostelería Jerez, la Asociación Empresarial más representativa del sector en la ciudad, ha presentado este jueves el cartel de su V Gala de Hostelería Jerez, tradicional evento en el que la entidad homenajea y reconoce a personas y entidades especialmente vinculadas a esta actividad en el municipio. La ceremonia tendrá lugar en Los Museos de La Atalaya el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 18:30 horas, con acceso mediante invitación.

El acto ha contado con la presencia del delegado de Turismo, Antonio Real, Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, y varias de las personas a las que se homenajeará en esta edición.

Como en cada edición, destacados veteranos y veteranas del sector serán protagonistas de los homenajes. Personas como Isabel Sánchez y Francisco Álvarez (este último a título póstumo), quienes pusieron en marcha allá por 1985 el Bar El Solecito, origen del actual Mesón Los Abuelos o como Manuel Valencia, cocinero emblemático y propietario de La Andana, serán reconocidos. También recibirá sus honores Eugenio Domínguez, que estuvo al frente de la Freiduría Gallega durante años, lo mismo que Santiago Torreño y Ana López, fundadores de la mítica Venta Lomopardo. Completan la lista Cristóbal Casado y Josefa Romero (ella fallecida en 2016), conocidos por el recordado Bar La Alegría; Juan García, histórico camarero del Bar La Venencia y Juan Parralo, exjefe de cocina de Alfonso Catering.

En el apartado de reconocimientos, Hostelería Jerez ha querido poner en valor un año más el aporte de distintas entidades comprometidas con el sector. Es el caso de Bodegas Fundador, el Circuito de Jerez y el programa de Canal Sur Andalucía Directo, así como el empresario Fulgencio Meseguer o el periodista recientemente desaparecido Juan Ignacio López, que tendrá un reconocimiento especial a título póstumo. Asimismo, durante la celebración se proyectará una emotiva pieza audiovisual ‘in memoriam’, dedicada a “grandes figuras de la hostelería que nos dejaron, pero cuya huella permanece viva”.

La deliberación de estos homenajes y reconocimientos ha correspondido a una comisión extraordinaria designada para tal fin y que ha contado con la empresaria Gema García Bermúdez, el periodista Javier Benítez y José Antonio Ruiz Corral como representante de los consumidores.

Alfredo Carrasco ha mostrado su ilusión por esta nueva edición de la Gala de Hostelería Jerez, la quinta desde que se fundó el colectivo. Un evento que es “junto con nuestra jornada de convivencia anual, la gran cita que tenemos marcada en el calendario. Una fecha en la que nos volvemos a ver las caras grandes compañeros y amigos y, lo más importante, lo hacemos para rendir nuestro respeto y agradecimiento a quienes han aportado su esfuerzo y su dedicación durante años para que este sector crezca”.

El cartel del evento ha sido diseñado por FDZ. y representa, mediante una tarta con los nuevos colores corporativos de Hostelería Jerez, “el corazón que, día tras día, le ponen a su trabajo los profesionales de este gremio”.

Hostelería Jerez nació en el año 2021 con el propósito de defender, proteger y dar visibilidad al sector hostelero local. En pocos años, ha pasado de 12 fundadores a reunir casi 200 aliados entre socios, patrocinadores y empresas colaboradoras. La entidad impulsa proyectos estratégicos, ofrece representación institucional y trabaja para consolidar a Jerez como referente gastronómico, cultural y turístico.