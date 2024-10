María José García-Pelayo pide al Gobierno un "trato justo" y no permitirá que "humillen" a Jerez por Cataluña

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha afirmado que "es verdad que Jerez tiene un problema que no se puede negar" como es que "debe actualmente en torno a 1.260 millones de euros", con el Ministerio de Hacienda como principal acreedor. En este sentido, ha advertido de que no pide "ningún trato de favor", sino un "trato justo" y "bajo ningún concepto" va a permitir "que humillen" a la ciudad, que "el Gobierno de España se ría para premiar con lo que recaudan en Jerez a otra comunidad autónoma como es Cataluña".

En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol celebrado en Jerez, García-Pelayo ha explicado que, si se decidiera pagar toda la deuda de Hacienda y resolver la situación económica lo antes posible, "se tendría que dedicar íntegramente el presupuesto municipal de entre cinco y seis años a pagar Hacienda, eso significaría que habría que cerrar y entregarle la llave del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda, implicaría que no se podrían prestar servicios públicos".

Asimismo, ha recordado que hace pocos días la autoridad fiscal del Estado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha dicho que el Ayuntamiento de Jerez, junto con el Ayuntamiento de Jaén y el Ayuntamiento de Parla "se encuentran en una situación económicamente crítica, es decir, en una situación de no retorno".

"Reconoce que salvo que tengamos una ayuda extraordinaria, excepcional, de otra administración, como es el Gobierno de España, sería imposible que resolviéramos esa situación", mientras que el Ministerio de Hacienda dice que hay que devolver el dinero que se le debe "y si no tenemos dinero, tenemos un amplio recorrido a través de la subida de impuestos, tasas y precios públicos, es decir, que subamos precios, tasas e impuestos para recaudar más y poderle pagar a Hacienda", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "el Ministerio de Hacienda nos presiona, nos asfixia y, por otro lado, la AIReF, que es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, dice que necesitamos una ayuda extraordinaria porque estamos en una situación crítica".

"La dinámica es perversa porque es verdad que en este escenario en el que se nos exige tanto, se reconoce que necesitamos ayuda y no se nos da nada, nos encontramos con un Gobierno en España que da todo a otra comunidad autónoma como es Cataluña", ha manifestado García-Pelayo, que ha asegurado que no pide "ningún trato de favor", sino "un trato justo", advirtiendo que no va a permitir "bajo ningún concepto" que el Ministerio de Hacienda, "el Gobierno de España se ría de Jerez para premiar con lo que recaudan Jerez a otra comunidad autónoma como es Cataluña".

No obstante, ha afirmado que la posición del equipo de gobierno ante esta situación compleja es la de "ponerse al lado de la positividad, del lado de la búsqueda de soluciones".

"La deuda no puede ser nunca un problema para Jerez, estamos buscando esas alternativas y tenemos un escenario en el que tenemos grandes posibilidades, grandes expectativas, grandes oportunidades de crecimiento", ha aseverado.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado, entre otras cuestiones, que en el último año los datos de empleo "claramente han mejorado", así como que "hoy en Jerez hay una normalidad laboral en todo lo que es el holding empresarial del Ayuntamiento que permite mejorar servicios" o y que se está "trabajando desde la participación, generando oportunidades para que el ciudadano pueda opinar, pueda criticar, pueda corregir y así mejorar".

Aeropuerto de Jerez

García-Pelayo ha avisado de que hay "una clara intención" desde el Gobierno de España de "matar por inanición y aburrimiento" al Aeropuerto de Jerez a través de lo que ha llamado "un sándwich" entre los aeropuertos de Málaga y Sevilla, y que al final derivaría en el cierre de esta infraestructura jerezana.

En el desayuno informativo de Europa Press Andalucía, la alcaldesa ha puesto sobre la mesa la falta de combinaciones existentes con la capital de España, algo que no ocurre con la ciudad alemana de Colonia, como ha puesto de ejemplo. "A un jerezano le resulta más fácil ir a Colonia o ir a cualquier país del mundo que ir a la capital de su país, y eso de verdad que es un auténtico problema", ha señalado García-Pelayo sobre los vuelos que acoge el aeropuerto.

En ese sentido, ha lamentado que desde el Gobierno la solución que se les ofrezca cuando reclaman más líneas es que se "subvencione" desde el ayuntamiento, lo que supondría un gasto de "12 millones de euros" en el caso de una ruta con Madrid. Así, ha criticado que sea Jerez quien deba pagar esta inversión cuando el beneficio "se lo lleva" el Gobierno central porque "los vuelos te los pagan a ti".

Según García-Pelayo, esta negativa parte de la idea de que hay "otros trayectos más rentables" que Jerez, cuando en su opinión el avión es "un servicio público" que por tanto "no se debe medir por la rentabilidad". "No creo que ningún servicio público sea rentable, los servicios públicos lo que hay que intentar es que sean lo menos deficitario posible, pero lo cierto es que con la excusa de la rentabilidad, nos distraen", ha denunciado la alcaldesa de esta localidad.

El Gobierno "discrimina" a la provincia con la AP-4

Sobre las obras tan reclamadas en la provincia de Cádiz del tercer carril de la antigua autopista de peaje AP-4, que la une con Sevilla, la alcaldesa de Jerez ha asegurado que el Gobierno de España "discrimina especialmente" a la provincia en este asunto.

"No quiero de verdad quitarle nada a Sevilla, pero lo que no es justo es que todas las inversiones del Gobierno de España en materia de carreteras se queden en la provincia de Sevilla", ha lamentado María José García-Pelayo.

Siguiendo sobre este asunto, ha puesto de ejemplo el desdoble de la Nacional IV, que era "la alternativa al peaje", y las obras del tercer carril de la AP-4, donde en ambos casos las obras "finalizan en la provincia de Sevilla". "No sé si es por criterios económicos, por criterios políticos, no voy a entrar en ello, pero cuanto menos nos merecemos una explicación", ha reclamado la alcaldesa jerezana.

García-Pelayo se ha referido también a las infraestructuras ferroviarias de su ciudad, preguntándose por qué el tren de Alta Velocidad, el AVE, no llega hasta Jerez cuando "la inversión prevista era que llegase a Jerez o a la provincia de Cádiz".

"Hay tantas cuestiones que habría que abordar, que habría que reivindicar, tantas cuestiones que creo que merecen una explicación por parte del Gobierno de España, que estábamos aquí toda la mañana", ha manifestado la alcaldesa, quien ha reiterado que "no entiende el castigo permanente a esta provincia y en concreto a esta ciudad".