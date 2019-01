“La Semana Santa es algo vivo, que interesa, por eso genera polémica”

“A tiempos recios, actitudes templadas”. El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla Carlos Amigo Vallejo no es amigo ni del miedo al futuro ni de la nostalgia del pasado. Lo primero, porque genera pereza y lo segundo, porque evoca tristeza.

Lo dijo ayer en la conferencia que ofreció en la Academia San Dionisio, en la que habló de la Iglesia en el momento actual y el futuro, “lo cual quiere decir que no hay actualidad si no hay un tiempo vivido. Y al mismo tiempo, algo es actual si tiene una dimensión de futuro, una visión de alcance porque lo actual es muy fugaz”. Una charla en la que hizo un repaso de los últimos años de la Iglesia, así como de la labor del Papa Francisco.

Del pasado dijo que “nos ha dejado lecciones inolvidables y que si podemos estar aquí hablando de la Iglesia es porque ésta tiene un pasado espléndido, pero no tiene parangón de lo que quiere Dios para ti en el futuro. Pero con el futuro hay que tener mucho cuidado porque el miedo da pereza por lo que nos pueda esperar. La gran cuestión no es cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea”. Un llamamiento a los jóvenes, sobre que el futuro es un estímulo, “y en la Iglesia no se puede tirar la toalla porque no es un juego, es una vida”.

Una Iglesia de futuro que aseguró no se tiene que vender a los jóvenes, “porque la Iglesia no vende, ofrece y le ofrece a Jesucristo. El joven no necesita ideologías sino modelos de referencia para su vida y desde el punto de vista como creyentes le ofrecemos el modelo de Cristo. Y es algo que les entusiasma a los jóvenes y se ve en las nuevas propuestas artísticas que están triunfando en los escenarios como la obra ‘33. El Musical’”.

Habló del Papa Francisco, de quien considera que sí que ha acercado la Iglesia a los más jóvenes, “pero quien realmente les fascinaba era Juan Pablo II. Cada Papa ha tenido su estilo y el actual seduce por su ejemplo de su vida, porque está cerca de los pobres, habla mucho de la creación y sabe escuchar. No es condescendiente, dice claramente lo que un joven debe esperar de la Iglesia, que es la acción y la vida de Jesucristo”.

El académico honorario de la Corporación habló de la influencia de la Archidiócesis de Sevilla sobre Jerez (cuando dependía de ella) y apuntó que es “una historia muy fecunda. Cuando te acercas a Jerez desde la Iglesia pues se ve que hay una historia común, que se manifiesta en la estructura de la propia Iglesia y en el carácter del jerezano y el sevillano, que son muy semejantes. Y el mundo de las hermandades y cofradías parecen calcados sus modelos. Cuando estás en Jerez parece que estás en Sevilla, y viceversa”.

Respecto a las rencillas o polémicas que puedan surgir entre hermandades por cuestiones como los cambios de recorridos en Semana Santa o las opiniones de los políticos sobre esta celebración, destaca que estas cosas son señal de que la Semana Santa “es algo vivo, que interesa y como interesa, cualquier cosa insignificante no lo es porque es algo muy querido. Todo interesa y todo es grande. Después, cuando todo se recoge, la niebla se disipa y aparece todo el esplendor de la Semana Santa”.

Amigo Vallejo subrayó también que el mantenimiento y recuperación del patrimonio eclesiástico “es nuestra responsabilidad. Aquello que se ha puesto en nuestras manos no se puede dejar perder de ninguna manera. Es verdad que nos desborda, pero por eso la Iglesia siempre trata de apoyar con lo que pueda y pedir colaboración. Se está haciendo una tarea inmensa de cuidado del patrimonio artístico y cultural. El patrimonio en nuestras manos es enorme y en Jerez se han hecho cosas preciosas al respecto”.