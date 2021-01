El servicio de ayuda a domicilio seguirá sin estar privatizado

La empresa municipal Comujesa seguirá prestando el servicio de ayuda a domicilio. Así lo ha ratificado el consejo de administración de la mercantil municipal en una reunión celebrada a primera hora de este lunes tras haberlo aprobado el gobierno municipal previamente en una junta de gobierno celebrada a finales del año pasado.

La sociedad pública continuará así explotando una prestación que se remunicipalizó en 2017 tras los graves problemas con las empresas privadas que la administraron en los años precedentes. Comujesa seguirá prestando este servicio mediante una encomienda de gestión, al igual que ya tiene a su cargo otras labores municipales como el transporte público, el mantenimiento del alumbrado o las calas en la vía pública, entre otras.

El acuerdo, que contó con el respaldo de casi todos los grupos municipales (solo el Partido Popular se abstuvo), supone la renovación por otros cuatro años del que ha estado vigente desde enero de 2017 y que finalizó el pasado 31 de diciembre. De este modo, Comujesa seguirá facturando este servicio al Ayuntamiento, quien lo financia en gran medida con las transferencias que realiza la Junta de Andalucía para esta prestación.

Ahora bien, la aportación autonómica no cubre la totalidad del gasto que este servicio le supone al Ayuntamiento. Así, a partir de ahora tendrá un coste de unos 15,56 euros por hora de trabajo; en cambio, la transferencia autonómica es de 13 euros/hora, un precio que lo fijó el anterior ejecutivo regional del PSOE en 2017 y que, por el momento, el actual de PP y Ciudadanos no ha variado. No obstante, durante el último año que este servicio fue prestado por una empresa privada, la hora de trabajo estaba cuantificada en 14 euros, por lo que el Ayuntamiento ya tenía que asumir un coste añadido.

La diferencia se ha incrementado ahora debido a las mejoras de las condiciones laborales de la plantilla del servicio, conformada en la actualidad por 647 empleadas, y que cuentan con un convenio colectivo propio desde 2018. Por lo tanto, el Ayuntamiento debe reservar en su presupuesto en torno a 3,3 millones de euros al año para cubrir la totalidad del coste de este servicio que se ofrece a personas dependientes.

El gasto que supone este servicio se ha incrementado notablemente en los últimos años debido al mayor número de beneficiarios del servicio, que ha pasado de 909 en 2017 a 1.801 a finales de 2020. Esto ha conllevado también un incremento de la plantilla (el ejecutivo asegura que se han creado 193 empleos en los años de gestión de Comujesa) y una mejora de las condiciones laborales puesto que, además de más contratos a jornadas completa, se han ampliado los de jornada parcial.

Así, si en 2018 Comujesa facturó al Ayuntamiento unos 8,6 millones, en 2020 tenía previsto presentar una factura superior a los 13 millones de euros. Mientras entre 2021 y 2024 se estima un coste que rondará los 60 millones de euros.

El mantenimiento de la gestión pública del servicio de ayuda a domicilio fue anunciado por la alcaldesa, Mamen Sánchez, tras la reunión del consejo de administración de Comujesa. En la comparecencia, la regidora se centró en destacar las bondades de la remunicipalización realizada en 2017 asegurando que hay más usuarios, más horas de trabajo, más empleadas y mejor contratadas. Sánchez dijo al respecto: “Este es un servicio que otros ayuntamientos lo ponen como ejemplo a seguir; desde que la encomienda de gestión es pública, el servicio ha evolucionado a mejor”.

Por su parte, la delegada de Acción Social, Carmen Collado, hizo un llamamiento a la Junta para que aumente la transferencia que realiza a los ayuntamientos para financiar este servicio (el importe es sufragado a partes iguales por el Estado y la comunidad autónoma).

También intervino en la comparecencia Mercedes García en representación de la plantilla quien destacó que el incremento de horas previsto “permite atender a mayor número de personas dependientes, ampliando también la bolsa de trabajo, lo que beneficia a las personas desempleadas”.

También estuvo en la comparecencia el concejal de Izquierda Unida Raúl Ruiz-Berdejo. Su presencia no era baladí puesto que esta formación presionó a finales de 2016 con romper el acuerdo de investidura vigente en el anterior mandato y dejar de apoyar los presupuestos si no se acometía la remunicipalización de este servicio, una posibilidad que en un principio el ejecutivo no contemplaba. Al respecto, Ruiz-Berdejo señaló: “Cuando hace cuatro años reivindicábamos la gestión pública del servicio de ayuda a domicilio, lo hacíamos desde la convicción de que era la mejor forma de mejorar el servicio y de dignificar las condiciones de trabajo de las empleadas. […] Ahora desde Jerez somos un referente, y renovamos la gestión pública con el compromiso firme por el servicio”.

Horas después, Ciudadanos emitió un comunicado donde la concejala Estefanía Brazo señaló que el apoyo de su grupo al acuerdo “no es una carta en blanco” sino que se fiscalizarán “las actuaciones que realice Comujesa”. Así, reclama transparencia en la gestión con la publicación periódica en el portal de transparencia del Ayuntamiento de las prestaciones que realice la empresa.