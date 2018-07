El gobierno local dice que la CGT "crea una alarma innecesaria" con la Biblioteca

La teniente de alcaldesa Laura Álvarez denuncia que la central sindical CGT "ha creado una alarma innecesaria en la ciudadanía sobre la situación de la Biblioteca Central por un interés político. Nos parece cuando menos curioso que las declaraciones de la CGT coincidan con unas declaraciones que realizó el candidato del Partido Popular, Antonio Saldaña".

"Me parece de una irresponsabilidad muy grave crear una alarma en un servicio que es fundamental en esta ciudad como es la Biblioteca Central y en un servicio que viene dando un ejemplo de profesionalidad durante muchísimos años en la ciudad de Jerez. Quiero tranquilizar a los ciudadanos de Jerez para que sepan que no hay ninguna situación grave en la Biblioteca y que este gobierno de manera responsable va a poner las soluciones a los requerimientos que nos pide la Inspección de Trabajo", aclara la teniente de alcaldesa.

Álvarez insiste en que "nos preocupa muchísimo el alarmismo que se ha generado en los medios de comunicación. Es preocupante que un sindicato denuncie a los medios unas condiciones laborales que no son novedosas. Cuando se conoce la literalidad del acta de la Inspección de Trabajo se advierte una intencionalidad política en la denuncia del sindicato que venimos sufriendo desde que iniciamos la legislatura ya que son las mismas condiciones laborales que ya existían cuando gobernaba el Partido Popular".

En este sentido, la teniente de alcaldesa explica que "el acta de la Inspección de Trabajo hace referencia a que en una de las salas no funciona el aire acondicionado; el segundo requerimiento advierte que los techos de la Biblioteca son muy altos, siendo, por tanto, la iluminación escasa y las persianas muy antiguas. También se advierte que al ser los techos muy altos, las estanterías están altas y los libros podrían caerse, requiriendo que no se sobrecarguen la balda superior de algunas estanterías situadas en depósitos internos del edificio; este requerimiento no se refiere a las instaladas en las zonas de uso público".

"También advierten que en algunas vías de evacuación se ha detectado algún obstáculo y que hay que instalar más extintores. En este sentido, también se aclara desde la Biblioteca que existen actualmente 25 extintores en el edificio revisados y señalizados, 17 en la Biblioteca y 8 en el Archivo", señala Laura Álvarez.