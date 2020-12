El comité de empresa del Ayuntamiento, que representa a unos 1.200 empleados municipales, se ha concentrado este lunes en la puerta del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a las actuaciones del gobierno local en materia de personal. En concreto, el presidente del comité, Ismael García, ha detallado que "estamos aquí el comité de empresa en pleno con todos los representantes que lo conforman para protestar por un acto más de autoritarismo del gobierno que dirige Mamen Sánchez. Estamos pidiendo que cese ya en los ataques a los representantes de los trabajadores así como a los trabajadores".

En este punto, García ha recordado que se han abierto dos expedientes a empleados municipales y miembros de un sindicato y "consideramos que antes de haberse producido esos hechos se debería haber consultado con los trabajadores y haber planteado otra solución". Sin embargo, "una vez más el gobierno de Mamen Sánchez utiliza el miedo y la amenaza como herramienta útil y aquí estamos el comité, CGT, ATMJ, CSIF, CCOO y UGT, mostrando nuestra repulsa a un acto más de autoritarismo y de cobardía del gobierno que dirige Mamen Sánchez".

El comité se ha pronunciado también sobre las acusaciones que ha realizado la teniente de alcaldesa, Laura Álvarez. La edil ha denunciado el acoso sufrido por los trabajadores municipales que llevan los expedientes disciplinarios ya que "veinte sindicalistas irrumpieron" en el despacho de estos empleados. "Aquí no se ha asaltado nada, simplemente que a los dos trabajadores que tuvieron que ir el otro día a Recursos Humanos, a personarse porque estaban citados, los compañeros del comité de empresa fuimos a acompañarlos para que no se sintieran solos", ha asegurado García.

En este punto, el presidente del comité ha hecho hincapié en que "si los compañeros que están instruyendo el expediente se han sentido presionados pues imaginemos lo que puede sentir una delegado sindical que está negociando un convenio y ve que se le llevan su ordenador". Todo esto, además, cuando el Ayuntamiento "no pone los medios a los delegados sindicales". Por ello, García ha dejado claro que en Recursos Humanos "no se acosó absolutamente a nadie, simplemente se fue a demostrarle el apoyo a los dos trabajadores que están expedientados, nada más".

Desde el gobierno local también se ha criticado que el comité ha puesto a los delegados sindicales por encima del resto de trabajadores al paralizar la negociación por los expedientes. A este respecto, García ha aclarado que "hemos paralizado el proceso por una razón muy sencilla: si los representantes de los trabajadores son los que tienen que negociar en nombre de los trabajadores, cuando a nuestro juicio se está acosando o coaccionando a ciertos representantes, ¿con qué garantías te sientas tú en una mesa a negociar?". Al tiempo que ha recordado que las propuestas que el gobierno ha puesto encima de la mesa "son inferiores al convenio que ya tenemos".

El presidente del comité ha dejado claro, además, que "los expedientes no son motivo de negociación: son expedientes sancionadores que la empresa pretende ejecutar contra dos trabajadores municipales, siendo uno de ellos delegada sindical". "Esto no es un chantaje, nosotros no utilizamos esto sino que hemos llegado a la conclusión de que estas no son las conclusiones óptimas para negociar", ha recalcado, añadiendo que "no es un chantaje, es una medida para alzar la voz y dar altavoz a lo que el gobierno está haciendo con algunos de los representantes sindicales".

Ismael García ha señalado que esta situación no es la primera vez que se produce: "Hay que recordar que se están realizando movilidades forzosas, traslados, modificando la RPT en beneficio de algunos y sin tener en cuenta al resto de la plantilla. A lo mejor eso sí nos parece un chantaje".

Por último, ha dejado claro que el comité de empresa "está dispuesto a hablar con el gobierno cuando lo considere oportuno, pero que tengan en cuenta que ha sido el comité en pleno por unanimidad el que ha adoptado estas medidas". Además, ha anunciado que se reunirán la próxima semana los representantes sindicales "para evaluar qué medidas seguimos tomando respecto a esto". "La mejor manera es dejar el expediente en stand by e iniciar las negociaciones para ver cómo solventar esta situación y si quieren llegar a un entendimiento estaremos con la mano tendido para entendernos, pero no podemos estar negociando cuando uno tiene la espalda de Damocles en el cuello", ha advertido García.