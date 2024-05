El gobierno local lamenta que "el PSOE de Jerez vuelva a las mentiras, bulos y fango" con la sentencia del TSJA

El Ayuntamiento de Jerez ha asegurado en una nota de prensa que la sentencia del TSJA "en relación al pago de certificaciones pendientes relativas a la obra de desdoble de la actual Avenida Reina Sofía no pone en ningún momento en duda ni el procedimiento llevado a cabo en su día para la contratación de las obras, ni la resolución del contrato, ni habla en ninguno de sus párrafos de impagos por parte del Ayuntamiento. La sentencia del TSJA que corrige la emitida en 2023 por el Contencioso-Administrativo de Jerez, se limita a ordenar el pago de 3 certificaciones de obra que aún no se habían abonado porque la empresa no las había entregado".

Ante esta situación, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, "llama en primer lugar a la tranquilidad porque en todos estos años, el Ayuntamiento de Jerez ha actuado de forma correcta". De hecho, "la sentencia no estima la pretensión de la empresa de que se le abonaran una serie de sobrecostes del proyecto ni condena en costas al Ayuntamiento (ni a la empresa) ni emite el fallo en base a impagos por parte del Consistorio, sino que, estando pendientes 3 certificaciones de obras (la 4 con fecha 27 de enero de 2015, la 5 con fecha 14 de mayo de 2015 y la 6 con fecha de 19 de junio de 2015) ordena su pago una vez que, como confirma la propia sentencia, se ha cumplido el trámite administrativo de la resolución del contrato".

En segundo lugar, la delegada de Urbanismo ha vuelto a exigir "rigor y prudencia al portavoz del Grupo Municipal Socialista que, una vez más, ha vuelto a hacer gala de su afán desmedido por la crítica sin argumentos basa en mentiras". Y es que, según apuntan desde el Ayuntamiento, "la sentencia en ningún momento entra en el procedimiento llevado a cabo en su día y, aún más, no evidencia en ninguna de sus líneas que se trate de un problema de falta de pagos por falta de liquidez, sino por falta de voluntad de la empresa que tenía otras exigencias (que el juez no ha concedido)".

De la Cuadra apunta a que, "si fuera verdad que se tratase de un asunto de impagos por mala gestión, que no lo es, teniendo en cuenta que una de las certificaciones de obra tiene fecha de una semana antes de las elecciones municipales de 2015 y la tercera de las certificaciones está firmada cuando Mamen Sánchez ya era alcaldesa, estaríamos hablando de una mala gestión del anterior Gobierno socialista. Podríamos caer en la misma táctica de fango y bulos del Grupo Socialista, pero no somos iguales”.