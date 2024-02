El gobierno local culpa al PSOE de Jerez de la falta de presupuesto en Cuartillos para la celebrar el festejos

El coordinador de Cuartillos, José Barriga, ha comunicado los vecinos de esta pedanías la suspensión de la programación de Carnaval y del Día de Andalucía, ante la falta de presupuesto debido a las trabas puestas desde el Ayuntamiento de Jerez, según denuncia. Barriga justifica esta decisión, tomada de mutua acuerdo con las asociaciones de la pedanía, tras la "reducción atroz del presupuesto para ambas actividades que de 7.800 euros pasa a 2.600 euros" desde el Consistorio jerezano.

Tras darse a conocer la decisión de Cuartillos, el gobierno local de Jerez ha explicado que al comenzar el año, "con unos presupuestos prorrogados de 2022, el presupuesto que había dejado el anterior gobierno local del PSOE para Cuartillos estaba destinado a la instalación de una oficina, tanto para mobiliario como para material informático estando éste vinculado a la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y, en ningún caso, contemplaba crédito alguno para festejos, por lo que si no quieren dotar la oficina y destinar los fondos a gastos de festejos, se ha de proceder a la oportuna modificación presupuestaria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez". Por tanto, "lo correcto sería que esta propuesta de modificación fuese aprobada también por la Junta Vecinal de la Pedanía de Cuartillos que hasta la fecha no se ha celebrado”.

Por otro lado, se recalca que "la constitución de la pedanía no lleva aparejado ningún compromiso de cuantía presupuestaria concreta y que sí se contempla la delegación de determinadas competencias como festejos y pequeñas obras de mantenimiento y conservación de los espacios y equipamientos públicos, por lo que el presupuesto de Cuartillos, cuando se realice la oportuna modificación de crédito, no podrá ir destinada al 100% a la celebración de festejos".

El gobierno local de Jerez hace hincapié en que "se está colaborando y trabajando con cada una de las barriadas rurales en la celebración del Día de Andalucía como se hace con otros eventos y fiestas que se desarrollan en la zona rural". “Pero también tenemos que señalar que la cantidad que solicita el coordinador de la pedanía excede en 8 o 9 veces el presupuesto que tienen el resto de las barriadas rurales por lo que es difícilmente asumible por parte del Ayuntamiento de Jerez, si previamente no modificamos el presupuesto, ya que ello supondría un grave perjuicio”, alega el Ayuntamiento de Jerez insistiendo en la necesidad de dar el mismo trato a esta pedanía que al resto de las barriadas rurales.

“Desde el gobierno siempre vamos a apoyar a la zona rural y todas aquellas actividades culturales y lúdicas de las que puedan beneficiarse sus vecinos y vecinas pero no nos parece justo que se falte a la verdad, cuando el único problema que ha existido en Cuartillos es que el anterior Gobierno no dotó las partidas correspondiente a festejos y reparaciones creando una partida fantasma de inversiones, que además estaba supeditada a la venta de patrimonio municipal del suelo. La decisión, por tanto, de no celebrar el Día de Andalucía es exclusivamente del coordinador de Cuartillos y no del gobierno de Jerez”, afirman en un comunicado.

Así las cosas, el gobierno local ha anunciado también que, en breve, se mantendrá una reunión con los vecinos y colectivos de la pedanía para explicar "cómo se estructura el presupuesto de Cuartillo y determinar las prioridad de gasto para ejecutar el mismo".