El gobierno municipal afirma que "el puesto de Eva Bravo sí ha salido a estabilización en contra de lo que ella ha dicho"

La teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, junto a la delegada de Vivienda, y vicepresidenta de Emuvijesa, Ana Hérica Ramos, han informado este lunes en rueda de prensa sobre el proceso de estabilización de plazas de la empresa municipal Emuvijesa, a raíz de las críticas vertidas tanto en redes como en los medios de comunicación por una trabajadora de la empresa.

Desde el gobierno municipal se ha explicado que este procedimiento de estabilización "sigue el mismo criterio jurídico que se ha aplicado en las diferentes empresas municipales, y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Emuvijesa después de mantener cuatro asambleas con la plantilla". En este sentido, se ha dejado claro que “la plaza de Eva Bravo ha salido a estabilización acorde a los criterios que marca la ley”, que "todos los trabajadores son tratados igual; sea quien sea".

La teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha comenzado su intervención recordando que a raíz de la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la junta de gobierno local aprobaba la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento. En concreto, se trata de una oferta para 911 plazas de trabajadores del propio Ayuntamiento y 156 de sociedades y fundaciones municipales.

En este sentido, ha destacado que “este proceso de estabilización de Emuvijesa se basa en criterios jurídicos, es un tema laboral, no tiene nada que ver con ninguna cuestión política”.

La responsable de Recursos Humanos ha recordado que “en el caso de Emuvijesa, al igual que en las restantes empresas municipales, se estudiaron los criterios y jurisprudencia para ver qué puestos había que estabilizar, para identificar cuáles eran los fijos y los no fijos. Para ello, las distintas empresas mantuvieron reuniones con los representantes sindicales. En Emuvijesa, han sido más de cuatro asambleas con el total de la plantilla. Por tanto, quiero negar que no haya habido negociación sindical”.

Laura Álvarez ha recordado que “es importante señalar que en todas las sociedades municipales, sus asesores jurídicos han coincidido en el mismo criterio: los puestos cuyos contratos se firmaron antes de mayo de 2007, son fijos, porque ahí no había obligación de hacer contratación pública. Todos los contratos después del EBEB (Estatuto Básico del Empleado Público), tenían obligación de cumplir con las condiciones que marca ese EBEB, y son las plazas que vamos a estabilizar”.

En el caso de Emuvijesa, “tenemos veinte personas que conforman la plantilla. Nos hemos puesto a trabajar con esos expedientes, trece tienen un contrato anterior a mayo de 2007, todas esas personas se declaran ya fijas, porque en aquel momento, no había que hacer contratación pública”. La delegada explica que “las otras siete personas, están en circunstancias diferentes, tienen un contrato de administrativo anterior a la EBEB. Pero en la época de María José García-Pelayo, en 2014, se les cambió de categoría, pasaron de administrativo a técnico. Eso se puede hacer si hay una convocatoria pública, pero no hubo convocatoria pública, y ese cambio de contrato se hizo en fraude de ley”. Por tanto, la delegada destaca que “¿qué tenemos que hacer con esas plazas? Estabilizarlas, porque no son fijas”.