El gobierno quiere iniciar las obras del Arroyo en 2020

La Junta de Andalucía dio este miércoles el visto bueno a la subvención que permitirá la reurbanización integral de las calles Arroyo y José Luis Díez. Además, detalló que los trabajos se iniciarán a partir de 2021. Una fecha demasiado lejana para las aspiraciones del Ayuntamiento de Jerez, según dejó claro este jueves el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz.

“La convocatoria ya se presentó en el ejercicio pasado. Vinieron los técnicos, evaluaron, le dieron el visto bueno, nos plantearon el importe y lo único que ha habido es un retraso de la Junta de Andalucía durante un año para pronunciarse de manera definitiva sobre el presupuesto final de esta obra”, ha lamentado. En este sentido, ha incidido en que el Ayuntamiento de Jerez ya tiene redactado el proyecto aunque ahora será necesario “ajustarlo por el importe que nos han concedido”.

Aun así, “no podemos esperar a 2021, si la Junta funciona lenta. Nosotros le vamos a emplazar a firmar el protocolo mañana mismo y le emplazamos también a que podamos ejecutarlo en 2020, porque no se puede ejecutar en cualquier fecha del año”.

De hecho, Díaz cree que la obra, al tratarse de un vial tan importante para la ciudad, debería realizarse en una fecha que en la que se provoquen las menores molestias posibles. “Entendemos que tiene que ser después de Semana Santa”, ha adelantado, insistiendo en que desde el gobierno local se va a emplazar a la Junta de Andalucía “a que firmemos el protocolo mañana mismo y que le presentamos el proyecto al día siguiente si hace falta”.

En este punto, Díaz ha lamentado que “esta Junta de Andalucía no nos ha dado nada, lo que hace es quitarnos porque ya lo hemos visto con el Proyecto de Iluminación Singular. Nos ha puesto trabas sobre unas consideraciones que nos parece surrealista en cuanto que alega cosas que no vienen ni en el proyecto, es que no se lo han leído”.

Por ello, para el delegado socialista no cabe duda de que “la finalidad de la Junta de las derechas era que Jerez no tuviese el Proyecto de Iluminación Singular que supone un millón de euros”. “Y lo hemos visto también con el presupuesto de la Junta que ha pasado de largo por Jerez. Para la Junta de las derechas, Jerez es de segunda, es una tragedia los presupuestos de la Junta para Jerez”.