El gobierno local recuerda que por ley no puede elegir a los parados para los planes de empleo

El gobierno municipal anuncia que se van a destinar cien personas de forma permanente a programas específicos de los planes de empleo en la zona rural, tanto ELA’s como barriadas rurales, para actuaciones en colegios y mantenimiento de infraestructuras, además de personal de otros programas trasversales de la zona rural y de la urbana. El Ejecutivo local asegura que las actuaciones de los planes de empleo “serán programadas siempre de acuerdo con la prioridades de los presidentes y presidentas de las juntas vecinales de cada entidad local autónoma, los delegados alcaldía de las barriadas rurales y con las comunidades educativas, contrariamente a lo que han manifestado algunos presidentes de ELA’s”.El gobierno municipal recuerda que “todos los desempleados de Jerez entrarán en la selección del SAE para estos programas específicos y transversales de los planes de empleo, vivan en la zona rural o urbana, porque legalmente en estos planes no se puede limitar la participación a desempleados de la entidad local autónoma o barriada rural en la que viva”.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, subraya que “nunca los planes de empleo han tenido una dotación mayor de personal para la zona rural de Jerez. Vamos a llegar a casi cien personas de forma permanente, además de personal de otros programas transversales de la zona urbana y rural. De forma permanente va a haber una cuadrilla de 21 personas de mantenimiento en las barriadas rurales y las ELA’s”. Estas personas van a atender las necesidades que “de manera coordinada vamos a identificar y, sobre todo, priorizar no sólo con los presidentes de las juntas vecinales sino también con los delegados y delegadas de las barriadas rurales, una vez que tengamos resueltos los planes de empleo”, aclara la responsable de empleo.

El gobierno municipal ha sumado en los planes de empleo un programa específico para los centros educativos de la zona rural y sus entornos escolares con personal permanente también. “Vamos a dejar cuatro personas de labores de mantenimiento de forma permanente en cada uno de los 18 colegios que hay en la zona rural, personal a los que se sumarán los arquitectos y encargados de obra que estarán en toda la comunidad educativa de Jerez”. En este caso también habrá coordinación. “Vamos a trabajar con cada una de las comunidades educativas para identificar y priorizar cada una de las necesidades de los colegios y de los entornos de los centros educativos: los parques y acerados”, explica Laura Álvarez.

Junto a los planes específicos, la zona rural participará “en cada una de las actuaciones de los planes de empleo, porque estos planes tendrán una transversalidad; hablamos de formación, sensibilización y de actuaciones para el empleo que también abordarán el medio rural”, ha señalado.

Respecto a la selección, Laura Álvarez recuerda que “este decreto de la Junta, que sale por tercera vez, nunca ha permitido legalmente una selección delimitada, por una cuestión muy sencilla, porque no se pueden limitar derechos a las personas independientemente de donde vivan”.

De hecho, esta situación no es nueva. “Ya el año pasado, los presidentes de las juntas vecinales nos hicieron llegar su demanda, que el gobierno municipal trasladó a la Junta de Andalucía, pero el Gobierno andaluz no puede hacer otra interpretación que no sea cumplir la ley”. “En estos planes nunca, porque no es posible, se pueden hacer selecciones de personal ya vivan en una barriada rural, en una ELA o en el núcleo urbano de Jerez. Eso no es posible en estos planes. Los presidentes de las juntas vecinales de las ELA’s se confunden con otras subvenciones que sí permiten esa selección”, recalca.

Laura Álvarez reitera que “en los planes de empleo nunca ha sido posible una selección local porque los trabajadores tienen que tener las mismas oportunidades”. El Gobierno municipal quiere dejar claro “que las personas que se contratan están bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Jerezy el compromiso de este gobierno es gestionar de manera eficiente esos fondos que nos llegan para la contratación de personas”, concluye.