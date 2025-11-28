González Byass incorpora tres nuevas energías renovables y avanza en su plan de descarbonización

González Byass avanza con paso firme en su hoja de ruta para la descarbonización, a través de su iniciativa People+Planet, con la integración de tres nuevas fuentes de energías renovables a sus bodegas y viñedos: biogás de cuarta generación (RCF), agrivoltaismo y pilas de óxido de sólido.

Con estas innovaciones, desarrolladas junto a centros de investigación de referencia en el marco de prestigiosos proyectos europeos de I+D+i -Rewind (Life), Sofc4greengrig (Misiones), Fuelphoria (Horizon Europe) y HarvRESt (Horizon Clima RIA)-, la compañía suma ya nueve fuentes de energía limpia, que se extienden “desde el cielo hasta lo más profundo de la tierra”, explica en un comunicado, en el que destaca que entre las tecnologías empleadas también figuran la fotovoltaica, geotermia, hidrógeno verde, biomasa, solar térmica y aerotermia.

Todas estas tecnologías, que se aplican en González Byass (D.O. Jerez), Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Vilarnau (D.O. Cava), Alcoholera de Chinchón (D.O. Anís de Chinchón) y Viñedos del Río Tajo en Toledo, contribuyen a reducir emisiones de carbono y avanzar hacia modelos más sostenibles, añade.

Proyecto Fuelphoria: biogás de cuarta generación

En 2014, Viñas del Vero (Somontano) se convertía en la primera bodega española en producir hidrógeno verde gracias al proyecto europeo Life Rewind. Siguiendo esta línea innovadora, desde 2023, participa en el proyecto Fuelphoria (Horizon Europe) cuyo objetivo es capturar el CO₂ fermentativo de la bodega y sintetizar, a partir de este y del hidrógeno verde, un gas de cuarta generación o recycled carbon fuel (RCF) sin huella de carbono.

Estos combustibles de carbono reciclado representan el nivel tecnológico más avanzado en carburantes sostenibles. En el caso de González Byass, el CO₂ empleado procede de los viñedos y se libera durante la fermentación con gran pureza. El biogás resultante, catalogado a nivel europeo como de huella de carbono negativa, podría sustituir al gas natural licuado en procesos térmicos habituales de bodega como la generación de agua caliente o vapor.

Viñas del Vero es el cliente final (‘end user’) y demostrador del proyecto Fuelphoria, un consorcio integrado por institutos de investigación de Grecia, Italia, Chequia, Serbia, Chipre y Libia, y del que participan en España Fundación CIRCE, Universidad Rovira i Virgili y el CSIC.

Robot autónomo empleado en las labores del viñedo en Viñas del Vero.

Proyectos Winesolar y RIA HarvRESt: agrivoltaismo

González Byass se ha consolidado como un referente fotovoltaico, generando más de 2,2 GWh de energía al año desde hace casi una década. Con esta base, la compañía ha dado un paso más hacia el agrivoltaismo a través de dos iniciativas: el proyecto privado Winesolar, impulsado junto a Iberdrola y premiado en la convocatoria Perseo, y el proyecto europeo HarvRESt (Horizon Clima RIA).

El agrivoltaismo busca compatibilizar y potenciar simultáneamente la producción agrícola y la energética. En Viñedos del Río Tajo (Toledo), se ha instalado un sistema fotovoltaico sobre un eje que proporciona sombra parcial e inteligente a la viña. Así, se genera energía para la explotación mientras las plantas crecen en condiciones microclimáticas más favorables, con temperaturas más moderadas y menores necesidades hídricas.

En este proyecto, liderado en España por CIRCE junto a la Universidad de Vic (BETA) y Sorigué, también participan socios internacionales de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Chipre. Además, Viñas del Vero interviene como demostrador en la integración de un tractor eléctrico en labores de viticultura.

Proyecto Sofc4greengrid: pilas de óxido sólido

La bodega Viñas del Vero participa también en el proyecto Sofc4greengrid, enmarcado en la convocatoria Misiones del CDTI y financiado con fondos Next Generation a través del programa PRTR. El proyecto aborda uno de los grandes retos actuales: cómo hacer viable y eficiente el uso del hidrógeno verde.

Sofc4greengrid plantea una solución dual: emplear el hidrógeno para volver a generar electricidad y, simultáneamente, producir agua caliente y vapor que cubran las necesidades térmicas industriales. En Viñas del Vero se ha instalado una pila de combustible de óxido sólido (SOFC) capaz de generar suministro eléctrico a partir del hidrógeno obtenido mediante electrólisis mientras se produce calor aprovechable. Aunque esta tecnología aún está lejos de su despliegue comercial, representa un paso clave hacia la autonomía energética en instalaciones industriales.

En este proyecto, liderado por Greengrouping, participan centros de referencia como CENER, la Universidad Complutense de Madrid, el INMA y la Universidad CEU.