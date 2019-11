Una gran noche de Halloween en Jerez

Es un hecho. Halloween cada vez tiene más seguidores en Jerez y ya no es sólo cuestión de los más pequeños. Familias completas, grupos de amigos, colegios, asociaciones, el propio Ayuntamiento... La fiesta de la ‘noche de los muertos’ se consolida en el calendario de eventos de la ciudad con el principal objetivo de pasarlo bien.

Durante toda la semana la Sala Paúl ha desarrollado un amplio programa de actividades. Este jueves las instalaciones municipales se han transformado en un pasaje del terror, como la Plaza Canterbury, que vivió una noche terrorífica con una impresionante ambientación.

La Gran Marcha Zombie, también acto del Ayuntamiento, convirtió la calle Larga en un gran escaparate de disfraces. Desde la plaza del Arenal hasta Cristina, el humor y la fiesta inundó el centro. La Escuela María Espejo también trasladó a la calle la fiesta de Halloween y en el interior de la escuela celebraron una gran convivencia.

El pasado martes fueron los alumnos de la Escuela de Arte los que consiguieron recrear escenas de terror en el patio de la Escuela de Idiomas con un resultado espectacular.

Hoy viernes, también con motivo de Halloween, el Zoobotánico ha organizado una programación especial denominada ‘Un Zoo de miedo’ con actividades de 11 a 17 horas dirigidas a toda la familia.

Las distintas dependencias estarán adaptadas a la escenografía Halloween de manera que habrá una ‘bienvenida terrorífica’ y un photocall Halloween en la entrada principal, a partir de las 11 horas. También un ‘Cementerio de muertos vivientes’ junto a los dromedarios y ‘El Bosque de los Magos’ frente a la Galería de los Titíes.

Entre las actividades destacan las ‘Charlas con misterio’ con pases cada 30 minutos, de 12 a 14 horas; ‘Un concierto de Espanto’, que tendrá lugar de 11.30 a 14 horas con pases cada 30 minutos; el espectáculo de ‘Magia Encantada’ será en dos pases, a las 13 y a 13.45 horas; y a partir de las 12 horas la ‘Pasarela de disfraces de Halloween’, junto a la instalación de los chimpancés. Habrá además cuentos en el Aula de Educación y pasacalles.

Las 16 barriadas rurales también se han sumado estos días a la celebración de Halloween, con talleres y fiestas en la noche de ayer jueves.

Es cierto, no es una tradición de nuestra cultura y muchos niños y jóvenes de hoy no conocen la verdadera fiesta de Todos los Santos (habría que preguntarse cuántos de los que rechazan Halloween acuden al cementerio por los Difuntos), pero pasarlo bien –en ningún caso hacer el vándalo– no debería verse como ‘sucumbir’ a la cultura americana, sino a disfrutar de una fiesta más.