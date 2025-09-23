El tiempo
Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella
Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda

Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella

La deflagración se produjo por la acumulación de gas en un termo de uno de los domicilios afectados.

Afectadas seis viviendas tras una gran explosión de gas en Estella del Marqués

Jerez, 23 de septiembre 2025 - 12:30

Una deflagración por acumulación de gas ha provocado este martes día 23 daños materiales en varias viviendas de Estella del Marqués, ELA de Jerez de la Frontera sin que haya que lamentar heridos.

1/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
2/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
3/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
4/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
5/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
6/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
7/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
8/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
9/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
10/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
11/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
12/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
13/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda
14/14 Graves daños materiales en seis viviendas tras una explosión de gas en Estella / Manuel Aranda

