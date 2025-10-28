Detenidos dos peligrosos prófugos tras una orden de búsqueda y captura de un juzgado de Jerez

La pareja de toxicómanos prófugos de la justicia y detenidos por la Guardia Civil en Paterna de Rivera

La Guardia Civil de la provincia de Cádiz, concretamente la Guardia Civil de San José del Valle, ex pedanía de Jerez de la Frontera, ha detenido a una pareja de toxicómanos con decenas de antecedentes a sus espaldas por delitos de robo, hurto y desórdenes públicos ingresaron en prisión tras ser puestos a disposición judicial.

La pareja, detenida ya por delitos esclarecidos en 2022 y 2023, continuaba delinquiendo a día de hoy por las localidades de San José del Valle y Paterna de Rivera de forma indiscriminada en casas rurales, un colegio, cableado de alumbrado público y cobre.

Las incomparecencias en sede judicial para hacer frente a muchos de estos delitos llevaron a la autoridad judicial a emitir una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión provisional.

Los Guardias Civiles, localizaron el paradero de ambos en la localidad de Paterna de Rivera, donde estaban creando gran alarma social .

Orden de detención de un juzgado de Jerez

Las detenciones se produjeron el pasado 1 de octubre, tras tener conocimiento sobre una requisitoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera, donde se señala la búsqueda, detención e ingreso en prisión de estas dos personas.

La pareja detenida es vieja conocida por los guardias civiles de la localidad de San José del Valle ya que poseen numerosos antecedentes delictivos cometidos durante años y hasta la actualidad en la zona y alrededores, donde se dedicaban a delinquir de forma indiscriminada en casa rurales, colegios, cableado de alumbrado público y cobre, entre otras muchas cosas que, a posteriori, pudieran vender de manera rápida y conseguir sus dosis de estupefacientes.

Por estos hechos los agentes comienzan una búsqueda para localizar el paradero actual de ambos, ya que se tenía conocimiento de que en los últimos días habían cambiado residencia de localidad.

Tras numerosas indagaciones los agentes logran ubicar el paradero de los detenidos en la localidad de Paterna de Rivera, lugar en el que las presencias de ambos estaban generando una gran alarma social entre los vecinos del municipio debido a que, desde su llegada días antes, se estaban produciendo hurtos y robos.

Finalmente, los Guardia Civiles de San José del Valle y Paterna de Rivera organizaron un dispositivo y localizaron a la pareja en una pequeña caseta, ubicada en un terreno rural junto a la carretera CA-4107 del término municipal de Paterna de Rivera, cual se encontraba vallada y cercada con malla de ocultación.

En el interior de la caseta donde se alojaban los detenidos se hallaron numerosas herramientas y enseres, posiblemente sustraídos, de los cuales se están haciendo gestiones para la averiguación de su procedencia.

Por todo ello, se procedió a la detención de la pareja, su puesta a disposición judicial y posterior ingreso en prisión.