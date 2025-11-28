Guerra abierta contra los vertederos ilegales en la zona rural de Jerez

La delegación de Desarrollo Rural, que dirige la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, está llevando a cabo una actuación municipal encaminada a la retirada de residuos sólidos, escombros y otros materiales acumulados "de forma irregular en los extrarradios y accesos a los núcleos rurales del término municipal de Jerez".

La teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, ha supervisado los trabajos de retirada de escombros localizados en la zona rural, intervención que contempla también el transporte de dichos residuos a vertederos o centros de tratamiento autorizados, conforme a la normativa vigente. La Delegación de Desarrollo Rural ya ha realizado trabajos de limpieza y retirada en cubas de escombros en El Portal, zona del campo de fútbol; Mesas de Santa Rosa, en el Camino del Heraldo y en zona del puente de acceso a la barriada rural. Entre ambos focos ya se han retirado 314.000 kilos de escombros y otros materiales.

Susana Sánchez, acompañada de técnicos municipales, se ha trasladado a varias zonas de vertederos ilegales para seguir los trabajos de limpieza y recogida de escombros. “Estamos actuando en los depósitos ilegales de escombros y otros materiales situados en la zona rural, a las afueras del casco urbano. Son vertidos ilegales de escombros y otros materiales que deterioran el medio ambiente y pueden ser origen de problemas de salud”, ha comentado Susana Sánchez.

La Delegación de Desarrollo Rural considera esta actuación necesaria para la prevención de riesgos para la salud pública, ya que los residuos acumulados en estos espacios pueden favorecer la aparición de plagas de roedores e insectos, especialmente ratas, con el consiguiente peligro sanitario para la población, y a su vez pueden provocar la contaminación de acuíferos y tierras. “Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que no arroje escombros y otros materiales fuera de los puntos limpios. El cuidado del medioambiente es una labor de todos”, ha señalado Susana Sánchez.

Estas actuaciones son “una respuesta a las demandas vecinales, pero también se persigue una mejora del entorno rural y del paisaje, recuperando zonas degradadas o deterioradas; queremos fomentar un entorno más limpio, seguro y saludable”, ha indicado la teniente de alcaldesa. En próxima fechas la Delegación continuará con las labores de desescombro en la Hijuela del Carrillo, otro punto negro de vertidos ilegales.