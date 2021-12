¿Habrá Cabalgata de Reyes en Jerez?

Son muchos los jerezanos que ante el incremento de los contagios están reclamando medidas al gobierno local para que frene, por ejemplo, la realización de eventos multitudinarios como las zambombas. Sin embargo, la alcaldesa Mamen Sánchez ha reiterado este viernes que el gobierno local no tiene potestad para suspender eventos, ya que es la Junta de Andalucía o el Gobierno central los que tienen la competencia..

"Las Administraciones locales no tenemos muchas competencias para restringir nada y no podemos hacerlo si no hay normas superiores que nos digan hasta donde tenemos que restringir", ha recalcado la alcaldesa socialista. En este sentido, ha reiterado la necesidad de que cada uno sea responsable individualmente, cumpliendo con las medidas de prevención. Además, ha detallado que el gobierno local en las actividades municipales está trabajando en este sentido: "Ahora hay un concierto y se están dividiendo las zonas en 4 y se va a insistir en el uso de la mascarilla".

Asimismo, Mamen Sánchez ha adelantado que para las actividades navideñas previstas el gobierno local está preparando "planes A y B" pero ha dejado claro que hasta la fecha "no tenemos nada de ninguna Administración que pueda decirnos las pautas para suspender estas cosas o aquella". "Mientras tanto los ayuntamientos estamos intentando apostar mucho por esa responsabilidad individual, por ese uso de la mascarilla, y a la espera como siempre de que se determinen qué cosas se pueden hacer y cuáles no, pero no podemos estar prohibiendo cosas porque no tenemos facultades para hacerlo", ha afirmado.

En este punto, la alcaldesa ha reconocido que muchas familias le han mostrado su preocupación por una posible suspensión de la Cabalgata de Reyes, a la vista del aumento de los contagios de manera exponencial en los últimos días. "Ahora me dicen muchos padres y muchas madres 'por favor, los niños que no se queden sin cabalgata'. Porque es verdad es la época de los niños", ha señalado.

A la espera de la evolución de la pandemia, la regidora ha destacado que desde el Ayuntamiento se está trabajando para evitar su suspensión y, por ello, "estamos preparando distintas rutas para la Cabalgata". La única excepción sería, según avanza, que la Junta o el Gobierno central emitieran alguna prohibición al respecto. "Es verdad que es muy difícil, porque que de un día para otro los datos cambian, pero decirles que para que los niños tengan su ilusión este año lo que haremos a lo mejor es tener cambiar el recorrido", ha augurado.

De hecho, Sánchez ha detallado que el recorrido habitual de la Cabalgata podría cambiarse por otro "recorrido más larguito, para que sea por avenidas muy grandes y nos podamos separar pero que puedan tener esa ilusión".

Aprovechando este asunto, la alcaldesa ha lamentado que mientras hay preocupación por las aglomeraciones en los eventos festivos, "después colas de niños para vacunarse". "Por favor, nuestros niños se merecen la misma decencia que hemos tenido los mayores a la hora de vacunarnos", ha dicho, ofreciendo a la Junta de Andalucía "multitud de espacios municipales para que nuestros niños no tengan que estar en colas tan largas y no tengan que pasar frío".