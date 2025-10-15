Haza de la Torre, un humedal de Jerez aún más protegido

Haza de la Torre, un humedal artificial situado en el extremo oeste del término municipal de Jerez, en las inmediaciones de la barriada rural de Mesas de Asta, está desde miércoles aún más protegido. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado su inclusión en el Inventario Español de Zonas Húmedas junto a otros cuatro enclaves de la comunidad autónoma andaluza.

Este humedal está conformado por dos estanques que en su día fueron balsas de agua construidas por la compañía azucarera Ebro Foods para depurar el proceso de tratamiento del azúcar. A principios de este siglo, y con la reconversión del sector, estas quedaron en desuso por lo que la firma debía acometer un plan de restauración. Finalmente, con el paso de los años, este enclave se ha convertido en un refugio para la avifauna acuática, especialmente para especies amenazadas como la cerceta pardilla o el águila pescadora.

A mediados de este año, la Junta de Andalucía incluyó a este espacio dentro del Inventario de Humedales de Andalucía, pero, en paralelo, solicitó que también se incluyera en el listado nacional, que finalmente ha sido aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica mediante una resolución de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación que fue firmada a finales de septiembre y que ahora se ha publicado en el boletín oficial. De este modo, Haza de la Torre se suma a otros cuatro humedales jerezanos que ya se encuentran en este inventario nacional. ASí, desde hace años también forman parte de él la Laguna de Medina, la Laguna de los Tollos (compartida en extensión con el término municipal de El Cuervo) y las lagunas de Las Canteras y El Tejón.

El Ministerio para la Transición Ecológica señala que Haza de la Torre es un enclave "con clara naturaleza de humedal" al contar con dos cubetas —una es artificial y otra es un antiguo lucio— que han pasado "de ser una marisma con conexión mareal a convertirse en una laguna continental estacional de alimentación epigénica que se deseca por evapotranspiración". En este sentido, se apunta desde la administración estatal que este enclave cuenta con un "gran interés para la avifauna acuática" no solo para las especies amezadas, sino que también se ha convertido en un humedal de "gran importancia" para "la reproducción de multitud de especies de aves declaradas en régimen de protección especial, tanto en el ámbito autonómico como nacional" tales como la pagaza, la cigüeña común, la avoceta común o la gaviota picofina.

Durante las invernadas se han llegado a contar más de 5.000 ejemplares de 30 especies distintas, según los datos que maneja la Junta de Andalucía.