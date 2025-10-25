La Hermandad de las Tres Caídas de Jerez disfruta de una soleada III Jamoná Chicharroná

La Hermandad de San Lucas organizó este pasado sábado su III Jamoná Chicharroná Benéfica a beneficio de su santuario. En la plaza de San Lucas se degustaron chicharrones y se cortó jamón en directo. Hubo una barra con precios populares y se sirvió candié para quien quisiera probarlo. El grupo Tembleke puso la música en directo. Desde la hermandad se invitaba a participar en este fiesta popular por una buena causa.

Imagen de la jamoná chicharroná de la Hermandad de las Tres Caídas. / Miguel Ángel González