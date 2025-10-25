La Hermandad de las Tres Caídas de Jerez disfruta de una soleada III Jamoná Chicharroná

La cita benéfica ha tenido lugar en la plaza de San Lucas

Chicharroná de la Hermandad de las Tres Caídas.
Chicharroná de la Hermandad de las Tres Caídas. / Miguel Ángel González

25 de octubre 2025 - 20:37

La Hermandad de San Lucas organizó este pasado sábado su III Jamoná Chicharroná Benéfica a beneficio de su santuario. En la plaza de San Lucas se degustaron chicharrones y se cortó jamón en directo. Hubo una barra con precios populares y se sirvió candié para quien quisiera probarlo. El grupo Tembleke puso la música en directo. Desde la hermandad se invitaba a participar en este fiesta popular por una buena causa.

