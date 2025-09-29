Historia, patrimonio y juventud enriquecen los programas educativos ‘Jerez Educa’: "Una propuesta completa y renovada"

La delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha presidido la primera reunión del Consejo Escolar Municipal una vez iniciado el curso académico actual, tratándose del primer encuentro que mantiene con este órgano en calidad de delegada municipal de Educación.

En este sentido, la delegada se ha puesto a disposición de todos los consejeros para atender las demandas de la comunidad educativa, los ha invitado a fomentar la participación y ha manifestado que es “un honor asumir la cartera municipal de Educación y presidir este Consejo Escolar para seguir los pasos del anterior delegado José Ángel Aparicio, quien ha dejado un trabajo muy bien encaminado”.

En esta reunión, que ha tenido lugar en las instalaciones del Departamento de Educación, en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, se ha informado sobre las actuaciones de mantenimiento de los centros educativos públicos durante el verano y se ha realizado un repaso de las ciento treinta y seis intervenciones contabilizadas en este período de tiempo desarrolladas por la adjudicataria Tecnocontrol, centradas en electricidad, pintura, cerrajería, jardinería, fontanería o albañilería.

Entre las acciones de mejora, García ha destacado las efectuadas en los colegios Federico García Lorca (sustitución techos, filtraciones de agua y reconstrucción del arriate), Montealegre (impermeabilización de cubiertas), Luis Vives (cerramiento exterior) o Alfonso X ‘El Sabio’, donde se desplegó un apoyo extra en la limpieza para el comienzo del curso escolar. Además, la delegada ha querido reconocer las labores en las que han participado las Delegaciones de Medio Ambiente e Infraestructuras.

Por otro lado, Nela García ha trasladado a los miembros del Consejo que la Junta de Gobierno Local acaba de aprobar el inicio de la licitación de las obras del comedor de Miguel de Cervantes y la adjudicación de los trabajos para disponer de este mismo servicio en Alcazaba, “completando así la prestación del servicio de comedor en todos los centros educativos del Jerez urbano”.

En este contexto, también se ha dado a conocer el contenido de la nueva edición de los Programas Educativos ‘Jerez Educa’, una oferta que ha sido acogida con mucho interés por parte de los representantes del consejo escolar. Este documento mantiene actividades ligadas con la historia y el patrimonio, incluye un bloque novedoso impulsado por la Delegación de Juventud y aumenta materias que tienen conexión con la Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, la inclusión o la igualdad.

"'Jerez Educa' plantea para este curso una propuesta muy completa y renovada, animo a todos los docentes de la ciudad a participar en estas iniciativas para enriquecer y complementar los conocimientos y aprendizajes que se difunden en las aulas de manera curricular”, ha señalado la delegada.

De igual manera, y en función del orden del día, en este foro se han aprobado los días no lectivos del curso escolar 2025/26, fijando estas fechas en el 24 de septiembre, 11 y 15 de mayo (lunes y viernes de la Feria del Caballo).

Al mismo tiempo, el Consejo Escolar Municipal ha constituido su Comisión Permanente y ha decidido que su calendario de reuniones tendrá un carácter trimestral; por lo que, al margen de convocatorias extraordinarias, volverá a ser convocado en enero.