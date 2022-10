Un hombre se desvanece en plena calle en Jerez y la ambulancia "tarda una hora en llegar"

Una mujer iba camino de su trabajo este jueves cuando a las ocho de la mañana se encontró tirado en medio de la calzada a un hombre mayor en la barriada de La Constancia. "Un señor cortó el tráfico con su coche porque cualquiera se lo podía llevar por delante porque no se veía mucho al ser temprano. Una mujer llamó a la ambulancia y no llegó hasta pasada una hora. El hombre que estaba en el suelo gritaba '¡azúcar!', pero nadie sabía lo que le estaba pasando", cuenta la testigo.

La mujer añade que "hemos sentido mucha impotencia porque yo al menos pienso que esto puede ocurrirle a tu madre, a tu padre, a un amigo... Y verlo ahí tirado, no me podía marchar hasta que llegó la ambulancia". Asimismo, denuncia que cuando llamaron a la Policía Local "nos dijeron que cuando hubiera disponibilidad acudirían... Lamentable".

El señor que paró su coche protegiendo al herido cuenta a Diario de Jerez que "yo no pasé por encima de él de milagro, porque no se veía y era al dar una curva. Alguien que vaya más ligero por tener prisa por ir al colegio o al trabajo se lo lleva". Su rápido reflejo no sólo permitió evitar un accidente mayor, sino que además estacionó su coche en mitad de la calzada para evitar el tráfico en la vía. "Hemos vivido momentos de preocupación porque nadie sabía qué le pasaba. Él gritaba que le dolía la espalda y la cabeza, y la ambulancia ha tardado una hora en llegar", denuncia.