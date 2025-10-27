'De Molina a Gallardo', el homenaje de la Cátedra de Flamencología y Ayuntamiento a la figura de Antonio Gallardo

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez recordará el próximo jueves 30 de octubre la figura de Antonio Gallardo Molina coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El acto, que tendrá lugar en el Callejón de los Bolos a partir de las 20 horas con libre acceso hasta completar aforo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, que ha querido así sumarse a esta iniciativa, que ha sido presentada este lunes en el Palacio de Villapanés, sede de la delegación de Cultura.

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha presidido esta presentación que ha contado con la presencia del presidente de la Cátedra, Fran Pereira, y una amplia representación de la familia Gallardo Molina, en concreto a través de José Gallardo Quirós, Antonio Gallardo Monje, José Molina González y Milagrosa Gallardo.

En su intervención, el delegado de Cultura ha destacado que “este evento se suma a las actividades que el Ayuntamiento está impulsando para conmemorar el centenario del nacimiento de este gran jerezano”, y ha agradecido “la labor continua de la Cátedra de Flamencología y la puesta en valor del Callejón de los Bolos como un espacio vivo para la cultura de Jerez”, subrayando que “actos como este reflejan la riqueza patrimonial de la ciudad”.

Por su parte, Fran Pereira, presidente de la Cátedra, recordó que "desde nuestra institución teníamos claro que había que recordar a Antonio Gallardo Molina con un acto así, ya no sólo por el legado que ha ofrecido a Jerez en muchos ámbitos, sino también porque fue una persona estrechamente vinculada a la Cátedra". Pereira quiso además dar las gracias "a la familia, predispuesta en todo momento", y al Ayuntamiento, "que nos ha ayudado con todo el tema logístico", y en especial a Jesús Méndez, Pepe del Morao y Eduardo Peña "los artistas que nos acompañarán en este día tan especial".

En representación de la familia de Antonio Gallardo, su nieto Antonio dio las gracias "a la ciudad por todos estos actos que se están rindiendo a la figura de mi abuelo, y en especial a Fran Pereira, presidente de la Cátedra, por todos los esfuerzos que está haciendo porque se reconozca su figura. De hecho, fue de las primeras personas en levantar el teléfono y decirnos que la Cátedra estaba a disposición de la familia para este centenario".

Sobre el acto en sí, Antonio Gallardo Monje destacó que "hablaremos del Antonio Gallardo más flamenco y más gitano, porque ha tenido una carrera polifacética en la que encontramos pregones, canciones, obras de teatro, un sinfín de trabajos que como artista aportó a la cultura jerezana". Asimismo, señaló que "como hablamos de la Cátedra, queremos mostrar de dónde creemos que viene su inspiración, y para ello rescataremos al cantaor Señor Manuel Molina, al que de esta forma, también haremos un homenaje". Para la ocasión "contaremos con José Gallardo, mi primo Pepe Molina y Jesús Méndez". Finalmente, concluyó diciendo que "es el homenaje que quería la familia".

Un centenario de un grande de Jerez

Antonio Gallardo Molina (Jerez, 1925–2013) es uno de los grandes nombres de Jerez del último siglo. Con un perfil poliédrico, fue muy conocido como letrista y compositor de grandes artistas de la copla y el flamenco. Tiene registradas más de 700 obras en la SGAE, presentes en discos de figuras como Lola Flores, Rafael Farina o Rocío Jurado, así como de La Paquera, María Vargas o José Mercé, y en artistas contemporáneos como Rosalía, solo por citar algunos ejemplos. Su obra abarcó también la fotografía, el teatro, los pregones de Semana Santa y la poesía intimista, además de haber fundado la primera academia flamenca de cante, baile y guitarra de Jerez.

Por último, cabe destacar que, con este homenaje, el Ayuntamiento de Jerez reafirma su compromiso con la difusión del legado artístico y humano de Antonio Gallardo Molina, así como con la promoción del patrimonio cultural jerezano como seña de identidad en el marco de la candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura 2031.