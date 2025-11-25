La ciudadanía de Jerez está convocada la tarde de este martes 25 de noviembre a las 18:00 horas, para sumarse a la manifestación del 25-N contra la violencia de género.

El Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local de las Mujeres han venido recordando durante las últimas semanas la importancia de adherirse a la causa y a tal efecto han reiterado el mensaje y la invitación a toda la ciudadanía a sumarse este lunes, día 25 de noviembre 25N, a la Manifestación convocada para reivindicar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En efecto, Ayuntamiento, Consejo Local y entidades participantes han animado a toda la ciudadanía a participar en esta jornada del 25-N, que comenzará a las 17:00 horas con la colocación de la pancarta ʻContra las violencias machistasʼ en un balcón lateral de la fachada del Ayuntamiento.

Cartel de la manifestación en Jerez por el 25-N

La manifestación tiene previsto arrancar a las seis de la tarde desde la calle Consistorio para continuar con el siguiente itinerario:

Horario y recorrido de la manifestación en Jerez por el 25-N

A las 18:00 horas desde la Plaza del Arenal, Corredera, Madre de Dios, Rotonda del Minotauro, Calle Medina, Calle Honda, Rotonda de los Casinos, Alameda del Banco.

Además, la fachada de la Biblioteca está engalanada con el Lazo Morado desde el 17 de noviembre como símbolo de compromiso con las mujeres y en contra de la violencia, recordando así el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Jerez en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

La programación de actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se ha centrado este año en la denuncia de las diferentes formas de violencias sexuales, y en la educación y sensibilización destinadas a la prevención de las mismas. El Ayuntamiento de Jerez presentó con el Consejo Local de las Mujeres y entidades e instituciones participantes, el ciclo con el lema ʻLas mujeres no somos mercancía: sin demanda no hay prostitución ni pornografíaʼ