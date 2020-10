Sin horarios completos de invierno y casi un 50% de vehículos menos

“No entiendo que la quinta ciudad de Andalucía pueda tener este servicios de autobuses”, comenta en la parada una usuaria, indignada con los horarios de su línea, que entraron en vigor el pasado lunes.

Porque en Jerez, a pesar de la denuncia realizada el pasado 21 de septiembre por el comité de empresa, en la que se dejaba claro que hasta esa fecha no había entrado en vigor el nuevo horario de invierno, coger un autobús ha pasado a ser una cuestión de paciencia. Es más, a día de hoy hasta ocho líneas (1, 2, 5, 7, 11, 12, 14 y 15) siguen manteniendo el horario de verano, una decisión que los propios trabajadores consideran como algo “que nunca ha ocurrido, porque siempre ha sido todo de golpe”.

De cualquier manera, los más afectados son los numerosos usuarios, que muestran su enojo no solamente en cualquier parada a la que te acerques, sino también a través de las redes sociales. No hay nada más que consultar la página de Facebook de Autobuses Urbanos de Jerez para comprobar el grado de indignación de la ciudadanía, cansada del servicio, y lo que es peor, de que no se atienda en nada a sus peticiones o reclamaciones, según lamentan.

Pero para entender el problema actual de este servicio en la ciudad sólo hay que mirar las estadísticas. En invierno del pasado año, en 2019, salían un total de 108 servicios durante los días laborables, una cifra que actualmente es de 67, es decir, casi la mitad.

Esta circunstancia está provocando que si el tiempo normal de espera para coger un autobús en Jerez solía ser de entre 20-25 minutos (una media hora los días de más tránsito), en la actualidad hay líneas que pueden llegar a alcanzar la hora y tres cuartos e incluso en algunas líneas, superan las dos horas (como ocurre con la línea 18).

Esta situación la está ocasionando la política de duplicidad de líneas por parte de los responsables de la empresa, de tal forma que hay recorridos, que están notando notablemente esta decisión. Pero, ¿qué es exactamente duplicidad de líneas?Simplemente que el conductor de un autobús de una línea, cuando acaba el recorrido de ésta, inicia (con el mismo autobús) otra línea. Este hecho supone una reducción en el número de vehículos, y por tanto una demora importante para los usuarios debido a la escasa frecuencia de paso.

A día de hoy, en horario matinal laboral, existe duplicidad de líneas en la 16-17; mientras por las tardes (también en días laborales, sábados, domingos y festivos) en la 1-14; la 2-11, la 5-18 y de nuevo en la 16-17.

Los usuarios no entienden cómo no hay un horario pensado específicamente para todas esas personas que por motivos laborales tienen que desplazarse a primera hora de la mañana a sus centros de trabajo, igual que ocurre con las horas punta de salidas.

Esta misma problemática se da por la tarde-noche, pues muchos usuarios demandan horarios más acorde con las salidas de los trabajos. Curiosamente, si analizamos las líneas del centro, por ejemplo la 16, encontramos que mientras entre semana el último autobús es a las 20,43, los domingos y festivos, lo es a las 21.42. “El mundo al revés, los días laborables deberían salir más tarde y no el domingo que no hay nadie por la calle”, admite otra usuaria.

Otras quejas están relacionadas con el horario escolar, ya que hay familias que han solicitado cambios acorde con la situación que se está viviendo en los centros educativos con la pandemia. Para entendernos. Muchos institutos han reducido la jornada a la mitad apostando por las clases semipresenciales, por lo que en casi todos hay dos turnos, uno de 8.15 a 11.15 y otro de 11.45 a 14.45. Estas familias se quejan de que al acabar el primer turno, no tienen cómo desplazarse, “no hay correcciones directas y sería importante ante la situación que vivimos”, explican afectados.

Del mismo modo, respecto al horario escolar, muchos padres denuncian que muchas mañanas la línea que pasa por los institutos de La Granja, Almunia y Lola Flores “va hasta arriba, con la situación en la que estamos, no se debería permitir”. Esto se debe a que el pasado año “había líneas específicas para los institutos, pero ahora no”.

A todo ello hay que unir la problemática del centro, con la supresión de paradas y la escasez de asientos para muchos usuarios habituales, algo que ha levantado más de una crítica en los últimos meses. No hay que olvidar que según las últimas estadísticas de los autobuses urbanos, en torno al 65-70% de los usuarios son personas mayores.